Вампирша-гуманистка, культовые тусовщики и убийца-философ: кого можно встретить на больших экранах в самарских барах

Что еще делать в конце ноября, если не сидеть с кружкой, бокалом или рюмкой (нужное подчеркнуть) в хорошей компании и смотреть хорошее кино? Собрали пять фильмов, которые можно посмотреть в самарских барах (и не только барах).

Сегодня в «Вечно молодом» покажут мелодраматичную комедию с элементами ужастика. « Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» – это история о неожиданной встрече молодой вампирши с повышенной эмпатией и депрессивного подростка.

– это история о неожиданной встрече молодой вампирши с повышенной эмпатией и депрессивного подростка. В среду в «Рюмочке» можно вспомнить о том, как суров мир высокой моды. Нестареющая лента «Дьявол носит Prada» расскажет о том, как сложен бывает выбор между карьерой и мечтой.

расскажет о том, как сложен бывает выбор между карьерой и мечтой. Видеосалон кооператива «Бутылист» в четверг будет знакомить с историей молодого парня из Глазго, который изменил лицо мирового шоубиза. «Культовые тусовщики» расскажут о новаторских решениях Алана Макги и его способности находить таланты в многочисленных английских пабах.

расскажут о новаторских решениях Алана Макги и его способности находить таланты в многочисленных английских пабах. В Barber Otto для вечера четверга приготовили фильм с Майклом Фасбендером и Тильдой Суиндон . «Убийца» – история наемника-философа, который неожиданно превратился в мишень.

– история наемника-философа, который неожиданно превратился в мишень. В это воскресенье начнет свою работу киноклуб в «Проливошной»: заседания откроются просмотром фильма Владимира Сорокина «Москва». Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич помогут вспомнить атмосферу 90-х – времени, когда безудержная свобода жила бок о бок с разрушительной жестокостью.