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Кино и сериалы

Гениальное ограбление, нуарные комиксы и музыка будущего: самые интересные сеансы недели

Серый ноябрь во весь голос шепчет, что кино лучше совместить с атмосферой любимого бара или интересного творческого пространства. И кто мы такие, чтобы с ним спорить? Собрали три фильма, которые можно посмотреть без билета, но с хорошей компанией!

  • В киносалоне Barber OTTO  сегодня покажут дебютную ленту Квентина Тарантино, которая давно получила статус «Золотой классики». «Бешеные псы» - это история о том, что любой план может дать сбой. Особенно, если это план гениального ограбления, который составили шесть незнакомцев.
  • Видеосалон кооператива «Бутылист» тоже играет на ностальгии: почти двадцать лет назад нуарный комикс Фрэнка Миллера получил уникальную по количеству звезд на секунду экранного времени экранизацию, а сегодня «Город грехов» можно будет пересмотреть в теплой компании.
  • Команда MUSIC VISION hub откроет серию встреч, направленных на расширение комьюнити и развитие культуры электронной музыки в Самаре, просмотром фильма «Шок будущего». Это история парижской девушки Аны, которая пытается создать музыку будущего в индустрии, в которой доминируют мужчины.

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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