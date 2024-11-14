Гениальное ограбление, нуарные комиксы и музыка будущего: самые интересные сеансы недели

Серый ноябрь во весь голос шепчет, что кино лучше совместить с атмосферой любимого бара или интересного творческого пространства. И кто мы такие, чтобы с ним спорить? Собрали три фильма, которые можно посмотреть без билета, но с хорошей компанией!

В киносалоне Barber OTTO сегодня покажут дебютную ленту Квентина Тарантино, которая давно получила статус «Золотой классики». «Бешеные псы» - это история о том, что любой план может дать сбой. Особенно, если это план гениального ограбления, который составили шесть незнакомцев.

сегодня покажут дебютную ленту Квентина Тарантино, которая давно получила статус «Золотой классики». - это история о том, что любой план может дать сбой. Особенно, если это план гениального ограбления, который составили шесть незнакомцев. Видеосалон кооператива «Бутылист» тоже играет на ностальгии: почти двадцать лет назад нуарный комикс Фрэнка Миллера получил уникальную по количеству звезд на секунду экранного времени экранизацию, а сегодня «Город грехов» можно будет пересмотреть в теплой компании.

тоже играет на ностальгии: почти двадцать лет назад нуарный комикс Фрэнка Миллера получил уникальную по количеству звезд на секунду экранного времени экранизацию, а сегодня можно будет пересмотреть в теплой компании. Команда MUSIC VISION hub откроет серию встреч, направленных на расширение комьюнити и развитие культуры электронной музыки в Самаре, просмотром фильма «Шок будущего». Это история парижской девушки Аны, которая пытается создать музыку будущего в индустрии, в которой доминируют мужчины.