Путешествие по мультивселенным, роман с операционкой, случаи с друзьями и история одной секты: выбираем, что смотреть с бокалом

Что объединяет все пять анонсов из нашей еженедельной подборки? Возможность собраться в месте с прекрасной атмосферой и не платить за билет. Самое то для осеннего вечера, нам так кажется!

Сегодня в «Вечно молодом» покажут роскошный мульт, который стал событием в мире анимации. «Человек-паук: Через вселенные» - это шикарная отрисовка, сочный саунтрек и неожиданный сюжет. Довольно редкая комбинация для наших времен.

- это шикарная отрисовка, сочный саунтрек и неожиданный сюжет. Довольно редкая комбинация для наших времен. Еще один вариант на сегодня – для любителей погрустить. На большом экране фудхолла Picture’s покажут один из самых слезливых фильмов в истории кино – «Хатико» заставляет плакать даже самых прожженных циников.

заставляет плакать даже самых прожженных циников. В афише «Рюмочки», которая недавно отметила свое трехлетие, на среду запланирована «Она» . История о романе одинокого писателя и операционной системы, которая создана для исполнения желаний, помогает по-новому взглянуть на научно-технический прогресс.

. История о романе одинокого писателя и операционной системы, которая создана для исполнения желаний, помогает по-новому взглянуть на научно-технический прогресс. Команда видеосалона кооператива «Бутылист» решила вернуться к классике и приготовила на четверг пять эпизодов из легендарного сериала «Друзья» - идеальный вариант для осеннего эскапизма. Тем более, что есть отличный повод: в этом году исполнилось 30 лет со дня выхода первого эпизода.

- идеальный вариант для осеннего эскапизма. Тем более, что есть отличный повод: в этом году исполнилось 30 лет со дня выхода первого эпизода. А в Barber Otto уже началась подготовка к Хэллоуину: в канун этого мрачного праздника покажут фильм «Таинство», основанный на реальной истории одной религиозной секты. И фильм, и лекция куратора, которая состоится перед сеансом, начнутся в четверг.