Сигурни Уивер, Райан Гослинг, Джим Керри и все, все, все: выбираем бесплатный фильм недели

Чем ближе температура к отрицательной, тем больше хочется провести вечер перед большим экраном. Поэтому мы собрали пять фильмов, которые можно посмотреть на этой неделе, не покупая билеты в кинотеатр.
- Во вторник в «Вечно молодом» покажут историю влюбленных, которые хотели забыть друг друга, но у них ничего не получилось. «Вечное сияние чистого разума» – это фильм о том, что не стоит перечить любви. Идеально для осеннего вечера.
- В «Рюмочке» в среду можно поспорить о том, что важнее: счастье или любовь. А может даже о том, что, вообще, можно назвать счастьем. «Ла-Ла-Ленд» не скоро состарится, потому что поднимает вопросы, которые можно считать вечными.
- В рамках масштабной программы по знакомству самарских киноманов с аниме, в StrelkaHall в среду покажут еще одну лавстори недели. «5 сантиметров в секунду» — это трогательная история о двух влюбленных, которых разлучили обстоятельства, но они продолжают искать друг друга. Интересный факт: название фильма отражает скорость падения лепестков сакуры.
- Посетителей киносалона в Barber Otto в четверг ждут «Чужие»: офицер Элен Рипли продолжит свою борьбу с ксеноморфами, а мы будем переживать за нее. Даже те, кто знает, чем все в итоге закончится!
- В программе видеосалонакооператива «Бутылист» на четверг запланирован показ автобиографической драмы российского режиссера Игоря Волошина «Я». Фильм расскажет о молодежной тусовке времен позднего СССР, в который пришла гласность и свобода, с которой справились не все.
Информационный обзор редакции. 18+
Фото: Архивы пресс-служб
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