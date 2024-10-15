Сигурни Уивер, Райан Гослинг, Джим Керри и все, все, все: выбираем бесплатный фильм недели

Чем ближе температура к отрицательной, тем больше хочется провести вечер перед большим экраном. Поэтому мы собрали пять фильмов, которые можно посмотреть на этой неделе, не покупая билеты в кинотеатр.

Во вторник в «Вечно молодом» покажут историю влюбленных, которые хотели забыть друг друга, но у них ничего не получилось. «Вечное сияние чистого разума» – это фильм о том, что не стоит перечить любви. Идеально для осеннего вечера.

– это фильм о том, что не стоит перечить любви. Идеально для осеннего вечера. В «Рюмочке» в среду можно поспорить о том, что важнее: счастье или любовь. А может даже о том, что, вообще, можно назвать счастьем. «Ла-Ла-Ленд» не скоро состарится, потому что поднимает вопросы, которые можно считать вечными.

не скоро состарится, потому что поднимает вопросы, которые можно считать вечными. В рамках масштабной программы по знакомству самарских киноманов с аниме, в StrelkaHall в среду покажут еще одну лавстори недели. «5 сантиметров в секунду» — это трогательная история о двух влюбленных, которых разлучили обстоятельства, но они продолжают искать друг друга. Интересный факт: название фильма отражает скорость падения лепестков сакуры.

— это трогательная история о двух влюбленных, которых разлучили обстоятельства, но они продолжают искать друг друга. Интересный факт: название фильма отражает скорость падения лепестков сакуры. Посетителей киносалона в Barber Otto в четверг ждут «Чужие» : офицер Элен Рипли продолжит свою борьбу с ксеноморфами, а мы будем переживать за нее. Даже те, кто знает, чем все в итоге закончится!

: офицер Элен Рипли продолжит свою борьбу с ксеноморфами, а мы будем переживать за нее. Даже те, кто знает, чем все в итоге закончится! В программе видеосалонакооператива «Бутылист» на четверг запланирован показ автобиографической драмы российского режиссера Игоря Волошина «Я». Фильм расскажет о молодежной тусовке времен позднего СССР, в который пришла гласность и свобода, с которой справились не все.