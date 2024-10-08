Джонни Депп и все-все-все: куда пойти в кино на этой неделе

Хорошее кино прекрасно вписывается в атмосферу октября. А хорошее кино в хорошем месте и в хорошей компании – и вовсе идеальный вариант.
- Сегодня частью развлекательной программы фудхолла Picture’s станет просмотр приключенческой комедии с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Эмили Блант. Найдут ли герои «Круиза по джунглям» волшебное дерево в дебрях Амазонки? Обойдемся без спойлеров.
- Еще один фильм, который можно посмотреть сегодня вечером – южнокорейский боевик со звездой «Паразитов» «Малышка на драйве». Всех, кому нравится экшн, погони и девушки за рулем, ждут в «Вечно молодом»
- В среду команда бара «Рюмочка» окропит октябрь «Июльским дождем» – историей о том, как случай может изменить жизнь человека и заставить его задуматься о ее – жизни – смысле. И о любви, конечно – есть ли смысл снимать кино, в котором не говорят о любви?
- Четверг предлагает интересный выбор. Команда видеосалона кооператива «Бутылист» приготовила для своих гостей классику, проверенную временем: «Страх и Ненависть в Лас Вегасе» снят по роману отца гонзо-журналистики Хантера Томпсона, а главные роли сыграли Джонни Депп и Бенисио Дель Торро – каждое имя может служить причиной для просмотра.
- В киносалоне барбершопа Barber Otto тоже выбрали классику: здесь покажут продолжение истории Клариссы Старлинг и Ганнибала Лектора. В «Ганнибале» нет Джоди Фостер, но компанию Энтони Хопкинсу составили Джулианна Мур и Гэри Олдман.
- А в центре современных инициатив StrelkaHall продолжают популяризацию аниме на берегах Волги: на этой неделе настала очередь фильма «Твое имя». Режиссер Макото Синкай подарил миру таинственную романтическую историю, на создание которой его вдохновили размышления о последствиях природных катастроф. 18+
Информационный обзор редакции. 18+
Фото: Архивы пресс-служб
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