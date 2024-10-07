3х3 от Антона Долганова: идеальные сериалы, фильмы и книги для осени

Отменяем осеннюю хандру — вместо этого настраиваемся на волну домашнего уюта и ламповых вечеров. Узнали, какие сериалы, фильмы и книги, по мнению режиссера Антона Долганова, точно подойдут тем, кто не готов грустить по прошедшему лету, а какие все-таки вызовут слезы — конечно же, счастья — на глазах и придадут уверенности в собственных силах.

Начнем с трех сериалов, способных прогнать любую осеннюю хандру . Первый — «Парки и зоны отдыха», который зацепил меня своими юмором и персонажами. Влюбиться в них удалось сразу же после нескольких серий. Второй — редкий пример крутого мокьюментари и острых шуток на любителя — «Офис». Но смотреть его я рекомендую до определенного сезона, пока там еще играет американский актер и комик Стив Карелл. А третий — «Тед Лассо» — самый добрый сериал, смотря который можно и посмеяться, и даже пустить мужскую слезу.

Из фильмов очень рекомендую «Терминал» с гениальной игрой Тома Хэнкса: картина действительно покорила меня своей трогательной историей. Даже зная, чем все закончится, с удовольствием пересматривал фильм несколько раз — и всегда до конца. Сюда же отнесу «Легенду о пианисте» — невероятное кино со своей неповторимой атмосферой. До сих пор не понимаю, как вообще удалось снять такой фильм! Самой «осенней» работой из всех считаю «Общество мертвых поэтов». Сильный фильм, который способен пробудить глубоко внутри что-то юношеское и знакомое каждому.