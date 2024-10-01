Зомби, история фотографа, балет и аниме: что можно посмотреть, не заходя в кинотеатр

Для всех, кто еще не знает, что кино в Самаре можно смотреть без билета, собрали четыре убедительных аргумента!

Киновечер в «Вечно Молодом» пройдет в компании зомби: сегодня вечером здесь покажут «Добро пожаловать в Зомбиленд» с роскошным Вуди Харельсоном. Это, кстати, отличная возможность выучить несколько правил выживания на случай внезапного зомби-апокалипсиса.

с роскошным Вуди Харельсоном. Это, кстати, отличная возможность выучить несколько правил выживания на случай внезапного зомби-апокалипсиса. В рамках проекта «Русский балет навсегда» сегодня в ОДО пройдет творческая встреча Андриса Лиепа, Янины Гуровой и Светланы Улановской, после которой покажут фильм-балет «Жар-птица» . Это отличная возможность лишний раз убедиться, что мы по-прежнему впереди планеты всей в области балета.

. Это отличная возможность лишний раз убедиться, что мы по-прежнему впереди планеты всей в области балета. Команда видеосалона «Бутылист» в четверг приглашает погостить в «Доме». «Дом. История путешествия» – это история о странствиях французского фотографа Янна Артюс-Бертрана, который много лет фиксировал разного рода картины на объектив своего фотоаппарата. Это отличная возможность посмотреть, как человек – и мы с вами – влияет на экологию и свою среду обитания.

– это история о странствиях французского фотографа Янна Артюс-Бертрана, который много лет фиксировал разного рода картины на объектив своего фотоаппарата. Это отличная возможность посмотреть, как человек – и мы с вами – влияет на экологию и свою среду обитания. Команда StrelkaHall продолжает знакомить город с шедеврами аниме: в этот четверг можно будет посмотреть эпическое фэнтези Макото Синкая «Ловцы забытых голосов». Это отличная возможность вместе с героиней путь взросления и принятия потерь, вдохновлённое мифами и философскими притчами.

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