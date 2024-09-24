Ищите женщину: Ирина Янцен приглашает на лекторий «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»

Старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова расскажет о женских образах в фильме «Вокзал для двоих»

В четверг в Музее Эльдара Рязанова стартует новый лекторий – «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова». Первую лекцию – она называется «Женские образы в кинофильме «Вокзал для двоих» – прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен. Это отличная возможность узнать, почему Эльдар Рязанов считал этот фильм необычным, чем отличаются его герои и поближе познакомиться с центральными женскими персонажами ленты: Верой Нефедовой, которую сыграла Людмила Гурченко, Маше и «дяде Мише».

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