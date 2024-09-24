Классика фантастической комедии, аниме-шедевр и фильм лауреата ТОП-50: выбрали три киносеанса, на которые можно попасть без билета

Для всех, кто любит провести осенний вечер с хорошим кино, но не любит кинотеатры, на этой неделе есть много интересных предложений. Мы выбрали четыре варианта.

Прямо сегодня в «Вечно молодом» покажут «Люди в черном» Барри Зонненфельда – это одна из многочисленных комедий, снятых в 90-е, которая упрямо не хочет стареть и все еще может поднять настроение.

Барри Зонненфельда – это одна из многочисленных комедий, снятых в 90-е, которая упрямо не хочет стареть и все еще может поднять настроение. Для традиционного сеанса по четвергам команда видеосалона кооператива «Бутылист» приготовила Trainspotting . Режиссер Дэнни Бойл рассказал историю четырех друзей из Эдинбурга, которая сделала звездой Юэна Макгрегора и стала ориентиром для многих молодых – и не очень – режиссеров.

. Режиссер Дэнни Бойл рассказал историю четырех друзей из Эдинбурга, которая сделала звездой Юэна Макгрегора и стала ориентиром для многих молодых – и не очень – режиссеров. В Strelka Hall продолжат знакомить Самару с аниме: в четверг здесь покажут одну из лучших работ Макото Синкая «Сад изящных слов» – трогательную историю о юной девушке, которая находит портал в мир снов, где переплетаются реальность и фантазии. Интересный факт: чтобы добиться максимальной реалистичности пейзажей, команда художников провела несколько месяцев в японских садах, изучая редкие растения.

– трогательную историю о юной девушке, которая находит портал в мир снов, где переплетаются реальность и фантазии. Интересный факт: чтобы добиться максимальной реалистичности пейзажей, команда художников провела несколько месяцев в японских садах, изучая редкие растения. В Художественном пройдет премьера фильма режиссера Инги Пеннер – лауреата ежегодной премии Собака.ru «ТОП50: Самые знаменитые люди Самары и Тольятти». Создатель цикла «Неочевидная Самара» работает над четырехсерийным сериалом «Кино о кино», который расскажет о том, как кинематограф пришёл в Самару и изменил город и его жителей. В пятницу можно будет увидеть две первых серии ленты, которые помогут узнать, как Самара стала родиной первого в мире плавучего кинотеатра, почему в первые годы кинотеатры превратились в коммуналки, а само кино из развлечения в важнейшее из искусств, и где родилась легендарная студия, что породнила наш город с мировой киноиндустрией.