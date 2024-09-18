18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Патрик Суэйзи, Кристиан Бэйл и новый сезон аниме: какое кино можно посмотреть без билета

Не очень разумно тратить такие волшебные дни на поход в классический кинотеатр: если уж и смотреть кино в такие вечера, то лучше совмещать его с атмосферой летника или музея.

  • Уже сегодня на летнике «Вечно молодого»  покажут «слезливую» классику о счастливой любви: незатейливый сюжет плюс Патрик Суэйзи в прайме – этого хватило, чтобы «Грязные танцы» вошли в анналы киноистории.
  • В четверг стартует новый сезон аниме в StrelkaHall! Его откроет фильм режиссера Макото Синкая «Дитя погоды», который редакция Forbes назвала «невероятной картиной, которая потрясающе передала жизнь Токио».
  • Команда видеосалона кооператива «Бутылист» приготовила для четверга яркую и интересную комедию режиссёра Ленни Абрахамсона «Фрэнк» - историю парня из английской глубинки, который жаждет стать известным.
  • На киновечере в Barber Отто соберутся поклонники таланта Кристиана Бэйла. Ставший одной из визитных карточек прекрасного актера, «Американский психопат» расскажет историю серийного убийце-психопата, который пытается найти своё «Я» в этом мире.
  • А в Музее Модерна  в четверг покажут документалку режиссера Владимира Сумашедова «Последний постмодернист. Андрей Чежин», посвященную творчеству выдающегося петербургского художника и фотографа. Показ пройдет в рамках XVII Международного кинофестиваля «Соль земли» 

 

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: