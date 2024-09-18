Патрик Суэйзи, Кристиан Бэйл и новый сезон аниме: какое кино можно посмотреть без билета

Не очень разумно тратить такие волшебные дни на поход в классический кинотеатр: если уж и смотреть кино в такие вечера, то лучше совмещать его с атмосферой летника или музея.

Уже сегодня на летнике «Вечно молодого» покажут «слезливую» классику о счастливой любви: незатейливый сюжет плюс Патрик Суэйзи в прайме – этого хватило, чтобы «Грязные танцы» вошли в анналы киноистории.

вошли в анналы киноистории. В четверг стартует новый сезон аниме в StrelkaHall! Его откроет фильм режиссера Макото Синкая «Дитя погоды», который редакция Forbes назвала «невероятной картиной, которая потрясающе передала жизнь Токио».

который редакция Forbes назвала «невероятной картиной, которая потрясающе передала жизнь Токио». Команда видеосалона кооператива «Бутылист» приготовила для четверга яркую и интересную комедию режиссёра Ленни Абрахамсона «Фрэнк» - историю парня из английской глубинки, который жаждет стать известным.

- историю парня из английской глубинки, который жаждет стать известным. На киновечере в Barber Отто соберутся поклонники таланта Кристиана Бэйла. Ставший одной из визитных карточек прекрасного актера, «Американский психопат» расскажет историю серийного убийце-психопата, который пытается найти своё «Я» в этом мире.

расскажет историю серийного убийце-психопата, который пытается найти своё «Я» в этом мире. А в Музее Модерна в четверг покажут документалку режиссера Владимира Сумашедова «Последний постмодернист. Андрей Чежин», посвященную творчеству выдающегося петербургского художника и фотографа. Показ пройдет в рамках XVII Международного кинофестиваля «Соль земли»