Патрик Суэйзи, Кристиан Бэйл и новый сезон аниме: какое кино можно посмотреть без билета

Не очень разумно тратить такие волшебные дни на поход в классический кинотеатр: если уж и смотреть кино в такие вечера, то лучше совмещать его с атмосферой летника или музея.
- Уже сегодня на летнике «Вечно молодого» покажут «слезливую» классику о счастливой любви: незатейливый сюжет плюс Патрик Суэйзи в прайме – этого хватило, чтобы «Грязные танцы» вошли в анналы киноистории.
- В четверг стартует новый сезон аниме в StrelkaHall! Его откроет фильм режиссера Макото Синкая «Дитя погоды», который редакция Forbes назвала «невероятной картиной, которая потрясающе передала жизнь Токио».
- Команда видеосалона кооператива «Бутылист» приготовила для четверга яркую и интересную комедию режиссёра Ленни Абрахамсона «Фрэнк» - историю парня из английской глубинки, который жаждет стать известным.
- На киновечере в Barber Отто соберутся поклонники таланта Кристиана Бэйла. Ставший одной из визитных карточек прекрасного актера, «Американский психопат» расскажет историю серийного убийце-психопата, который пытается найти своё «Я» в этом мире.
- А в Музее Модерна в четверг покажут документалку режиссера Владимира Сумашедова «Последний постмодернист. Андрей Чежин», посвященную творчеству выдающегося петербургского художника и фотографа. Показ пройдет в рамках XVII Международного кинофестиваля «Соль земли»
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Фото: Архивы пресс-служб
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