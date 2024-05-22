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Кино и сериалы

Антон Долганов расскажет в «Художественном», как делать успешное кино в регионах

В самарском кинотеатре пройдет профессиональная сессия в рамках проекта «Киноперекрестки».

В воскресенье в рамках проекта «Киноперекрестки» пройдет профессиональная сессия «Как делать коммерчески успешные фильмы в регионах». Своим опытом в «Художественном» будут делиться самарский режиссер и основатель видеостудии Modjo Films Антон Долганов и гость из Нижнего Новгорода - директор центра развития региональной кинематографии «Кинофактура» Евгений Кудельников. После мастер-класса и творческих встреч собравшимся покажут фильмы «Чайкин остров» и «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева».

Информационный обзор редакции. 12+

Фото: Архивы пресс-служб

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