Антон Долганов расскажет в «Художественном», как делать успешное кино в регионах

В самарском кинотеатре пройдет профессиональная сессия в рамках проекта «Киноперекрестки».

В воскресенье в рамках проекта «Киноперекрестки» пройдет профессиональная сессия «Как делать коммерчески успешные фильмы в регионах». Своим опытом в «Художественном» будут делиться самарский режиссер и основатель видеостудии Modjo Films Антон Долганов и гость из Нижнего Новгорода - директор центра развития региональной кинематографии «Кинофактура» Евгений Кудельников. После мастер-класса и творческих встреч собравшимся покажут фильмы «Чайкин остров» и «Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева».