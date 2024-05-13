Кинокритик и блокбастер: Феликс Зилич представит культовый боевик «Пацан против всех»

На очередной встрече киноклуба «Треугольник» разберут новый фильм с Биллом Скарсгардом.

В четверг в «Художественном» пройдет очередная встреча киноклуба «Треугольник». В этот раз кинокритик Феликс Зилич на примере боевика Морица Мора о современном Маугли «Пацан против всех» разберет мир блокбастеров, жанровые эксперименты и вероятность расчета статуса культовости фильма. Желающих поделиться своим мнением ждет свободный микрофон.