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Кино и сериалы

Кинокритик и блокбастер: Феликс Зилич представит культовый боевик «Пацан против всех»

На очередной встрече киноклуба «Треугольник» разберут новый фильм с Биллом Скарсгардом.

В четверг в «Художественном» пройдет очередная встреча киноклуба «Треугольник». В этот раз кинокритик Феликс Зилич на примере боевика Морица Мора о современном Маугли «Пацан против всех» разберет мир блокбастеров, жанровые эксперименты и вероятность расчета статуса культовости фильма. Желающих поделиться своим мнением ждет свободный микрофон.

Информационный обзор редакции 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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