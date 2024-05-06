Жан-Люк Годар в «Треугольнике»: Олег Горяинов расскажет о секретах французского режиссера

В программе очередного собрания самарского киноклуба выступление самарского киноведа, обсуждение французской «новой волны» и свободный микрофон.

Очередное собрание киноклуба «Треугольник» назначено в «Художественном» на эту среду. Перед показом фильма французского классика «Жить своей жизнью» самарский философ и киновед Олег Горяинов расскажет, как Жан-Люк Годар поделил историю кино на «до и после себя», почему его называют «Пикассо от мира кино», зачем он советовал воровать идеи у классиков и какую роль в истории французской «новой волны» сыграли женщины, оставшиеся в тени.