Оперный шедевр, итальянская комедия и кошачье аниме: что смотреть весной, кроме новой «Дюны»

Не будем спорить с тем, что главной премьерой марта станет продолжение истории о покорении Арракиса, но у самарских ценителей кино и без «Дюны» есть на что посмотреть.

В «Художественном» в самом разгаре десятый российско-итальянский кинофестиваль RIFF, в рамках которого в Самаре крутят роскошное итальянское кино: и новое, и старое. В эту субботу будут показывать авантюрную комедию «Поездка в Милан»: выпускник литературного вуза и старый писатель пересекают Италию на старом джипе ради любви. 18+

В «Вертикали» стартовал «Театральный киносезон»: в это воскресенье можно будет оценить оперу «Стиффелио – шедевр, который положил начало жанру лирической драмы и предвосхитил знаменитую триаду Верди из «Риголетто», «Трубадура» и «Травиаты». Возрождение забытой на долгие годы постановки началось в 1960-х годах, а в России опера не ставилась никогда. 18+

Во вторник в «Тати Номи» состоится очередной аниме-сеанс: в этот раз можно будет посмотреть шедевр Хироюки Мориты «Возвращение кота». Это история о девочке, которая спасла принца Кошачьего царства и пытается спастись от свадьбы с ним, на которой настаивает Кошачий царь. 16+