«Отцы и дети» по-волжски: «Чайкин остров» Антона Долганова и Марии Якутиной покажут на большом экране

В четверг в «Художественном» состоится премьера лучшего семейного фильма по версии жюри XIX Международного кинофестиваля «Молодой киновек».

29 февраля в «Художественном» покажут короткометражную драму «Чайкин остров», которая завоевала сразу несколько наград на XIX Международном кинофестивале «Молодой киновек» в Краснодаре: первые места в номинациях «Лучшее семейное кино» и «Актерское мастерство» и третье место за лучший сценарий.

Самарский режиссер Антон Долганов и сценарист Мария Якутина сняли настоящее волжское кино, основанное на реальной истории: после смерти отца главный герой по просьбе мамы отправляется вместе с ней на Чайкин остров, где долгие годы располагался импровизированный городок со своим бытом. Фильм охватывает три временных периода: конец 80-х, 90-е и наше время. А 4 и 5 марта в «Художественном» будут организованы бесплатные сеансы «Чайкина острова».

Антон Долганов, режиссер фильма:

«Прототип главного героя — наш близкий друг, оказавшийся в похожих жизненных обстоятельствах. Все детство и юность он провел на Чайкином острове, это реально существующее место, особый мир, где жизнь течет и чувствуется совсем иначе. Мы хотим дать это прочувствовать зрителям. К тому же, об отцовской любви, об отношениях отцов и сыновей снято мало историй, а нам кажется важным показать, что у пап этой любви не меньше. И, если после фильма вы подойдете и обнимете папу, напишете ему смс или вспомните о нем с теплом — значит все не зря!»