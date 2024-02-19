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Кино и сериалы

От мелодрамы до документалки: что привезут на X фестиваль RIFF

29 февраля в «Художественном» начнется десятый российско-итальянский кинофестиваль.

В последний день зимы в кинотеатре «Художественный» покажут мелодраму «Лучшая жизнь», которая откроет программу десятого российско-итальянскому кинофестиваля RIFF. Фильм, который открывал Римский кинофестиваль в 2022 году и получил на нем несколько наград, рассказывает о любви, которую главный герой по прозвищу Колибри смог пронести через всю жизнь.

Кинофестиваль в Самаре продлится до 6 марта. Кроме «Лучшей жизни» самарским ценителям кино покажут более десятка итальянских фильмов разных жанров: от авантюрных комедий до документальных биографий Софи Лорен и Умберто Эко.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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