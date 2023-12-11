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Кино и сериалы

Утиный суп: новинка в меню синефила

В среду в пространстве Kowalski Club покажут классическую комедию режиссера Лео Маккэри с братьями Маркс.

В среду в пространстве Kowalski Club киновед Олег Горяинов проведет очередную встречу лектория «Между двух снов» и расскажет о «классике» Лео Маккэри: предметом обсуждения станет «Утиный суп» с братьями Граучо и Чико Маркс. На лекции можно будет узнать, почему братский смех без границ и рамок в этой комедии оказался чрезмерным не только для американской публики, но и глав некоторых государств, которые законодательно запрещали смеяться над их фильмами.

Фото: Архивы пресс-служб

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