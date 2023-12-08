«Звездные войны» из СССР: тайны и секреты советской фантастики

Завтра в Музее Эльдара Рязанова пройдет очередная лекция киноведа Олега Горяинова.

Цикл «История жанра в зеркале советского кино», который проходит в Музее Эльдара Рязанова продолжится лекцией «Советская научная фантастика: Павел Клушанцев — крестный отец «Звездных войн». Завтра киновед Олег Горяинов расскажет, как создатель легендарной саги Джордж Лукас просил устроить ему встречу с Клушанцевым, которого назвал крестным отцом своей эпопеи, и что привело Лукаса к такому признанию таланта советского фантаста.