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Кино и сериалы

«Звездные войны» из СССР: тайны и секреты советской фантастики

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Завтра в Музее Эльдара Рязанова пройдет очередная лекция киноведа Олега Горяинова.

Цикл «История жанра в зеркале советского кино», который проходит в Музее Эльдара Рязанова продолжится лекцией «Советская научная фантастика: Павел Клушанцев — крестный отец «Звездных войн». Завтра киновед Олег Горяинов расскажет, как создатель легендарной саги Джордж Лукас просил устроить ему встречу с Клушанцевым, которого назвал крестным отцом своей эпопеи,  и что привело Лукаса к такому признанию таланта советского фантаста.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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