Арт артович: неделя авторского кино в Художке

С середины месяца в рамках проекта «Межсезонье» зрителям будут представлены четыре картины: «Бонни», «Комната 999», «Реальная история Уиннер» и «Золото Рейна».

«Комната 999» от режиссера, номинированного на премию «Золотой глаз», Любны Плейост, ремейк фильма Вима Вендерса «Комната 666», снятого во время Каннского фестиваля 1982 года.

В 1982 году в своём фильме «Комната 666» Вим Вендерс задал 16 режиссерам один вопрос: является ли кино языком, который исчезнет, искусством, которое умрёт?

40 лет спустя, в Каннах, документалист Любна Плейост задает тот же вопрос новому поколению кинематографистов.

Среди режиссееров-участников: Вим Вендерс, Паоло Соррентино, Йоаким Триер, Дэвид Кроненберг, Клер Дени, Рубен Эстлунд, Аличе Рорвахер, Баз Лурман и многие другие.

«Реальная история Уиннер» – криминальная биографическая драма с Сидни Суини («Эйфория», «Рассказ служанки», «Однажды в Голливуде») в главной роли.

Бывшая специалистка американской разведки приговорена к самому длительному сроку за незаконную передачу сверхсекретной информации СМИ о фальсификации выборов в США в 2016 году. Основанная на реальных событиях криминальная драма рассказывает историю Реалити Ли Виннер через экранизацию двухчасового допроса, которая на протяжении всего фильма держит в напряжении.

«Бонни» – док-байопик с участием голливудских звёзд, номинант на премию за лучший документальный фильм на Венецианском кинофестивале.

Документальная картина о легендарном голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерманн с Робертом Де Ниро, Джимом Керри, Вуди Харрельсоном, Игги Попом, Натали Портман, Киану Ривзом, Адамом Сэндлером, Патриком Суэйзи, Брюсом Уиллисом, Кейт Уинслет, Марком Руффало, Сигурни Уивер, Беном Аффлеком, Мэттью Макконахи, Джулианной Мур, Виолой Дэвис, Эдди Мёрфи, Гари Олдманом, Аль Пачино, Брэдом Питтом, Джулией Робертс, Шоном Пенном, Робином Уильямсом и другими звёздами категории А.

«Золото Рейна» – музыкальная драма с Эмилио Сакрайя в главной роли. Биография немецкого рэпера Xatar. Реальная история становления артиста – от беженца до циничного преступника и немецкой звезды.