В «Художке» только и разговоров, что о птице: в «Треугольнике» обсудят Миядзаки

В киноклубе «Треугольник» посмотрят и обсудят новый мультфильм легендарного Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

В следующий четверг в «Художественном» состоится премьера мультфильма «Мальчик и птица», над которым культовый режиссер классической анимации Хаяо Миядзаки работал более семи лет. В этой истории, которая расскажет о мальчике, потерявшем мать во время Второй мировой войны, много автобиографических сюжетов и других интересных деталей, о которых участникам киноклуба «Треугольник» будет интересно поговорить.