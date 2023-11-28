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В «Художке» только и разговоров, что о птице: в «Треугольнике» обсудят Миядзаки

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В киноклубе «Треугольник» посмотрят и обсудят новый мультфильм легендарного Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». 

В следующий четверг в «Художественном» состоится премьера мультфильма «Мальчик и птица», над которым культовый режиссер классической анимации Хаяо Миядзаки работал более семи лет. В этой истории, которая расскажет о мальчике, потерявшем мать во время Второй мировой войны, много автобиографических сюжетов и других интересных деталей, о которых участникам киноклуба «Треугольник» будет интересно поговорить.

Фото: Архивы пресс-служб

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