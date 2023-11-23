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Кино и сериалы

Путь художника: от самоучки до музея

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В субботу в «Художественном» покажут документальный фильм про художника Фернандо Ботеро.

В субботу в «Художественном» покажут документальный фильм «Ботеро», который рассказывает историю одного из самых популярных современных художников, ушедшего из жизни в сентябре этого года. Фильм построен на живых съемках, архивных видео, семейных фотографиях и редких кадров с детьми Фернандо Ботеро, которые помогают проследить путь художника: от самоучки из провинциального городка до мастера, картины которого висят рядом с работами Пабло Пикассо. А еще фильм поможет согласиться с выводом художника: слава, восторженные отзывы и финансовый успех – это еще не повод перестать учиться.

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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