Анимация по-семейному: авторская стилистика в ДНК

В рамках проекта «Уколы анимации» в Kowalski Club покажут новую программу авторских мультфильмов «Династия».

28 ноября в Kowalski Club автор и ведущий проекта «Уколы анимации» Екатерина Куричева будет вместе со зрителями разбираться, влияют ли родственные связи на стилистику создаваемых картин в мультипликации на очередном показе-обсуждении в рамках проекта «Уколы анимации». В программу авторских короткометражных мультфильмов «Династия» попали работы, сделанные представителями мультипликационных семей, чтобы было проще понять, передается ли авторский почерк от сердца к сердцу.