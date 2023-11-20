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Кино и сериалы

Анимация по-семейному: авторская стилистика в ДНК

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В рамках проекта «Уколы анимации» в Kowalski Club покажут новую программу авторских мультфильмов «Династия».

28 ноября в Kowalski Club автор и ведущий проекта «Уколы анимации» Екатерина Куричева будет вместе со зрителями разбираться, влияют ли родственные связи на стилистику создаваемых картин в мультипликации на очередном показе-обсуждении в рамках проекта «Уколы анимации». В программу авторских короткометражных мультфильмов «Династия» попали работы, сделанные представителями мультипликационных семей, чтобы было проще понять, передается ли авторский почерк от сердца к сердцу.

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