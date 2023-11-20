«Дворец» Романа Полански: в Самаре пройдет премьера сатиры от культового режиссера

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года.

Режиссер фильма – Роман Полански, один из величайших режиссеров современности, практически каждый фильм которого сегодня имеет культовый статус. Мировую известность он обрел благодаря дебютному фильму: «Нож в воде» (1962) получил приз критики Венецианского кинофестиваля и был номинирован на премию «Оскар». Первый фильм на английском языке – «Отвращение» с Катрин Денев – завоевал «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. Режиссерский «Оскар» Роман Полански получил за фильм «Пианист» (2002), эта же картина стала обладательницей Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.

«По самым разным причинам я долгие годы откладывал съемки «Дворца». И вот теперь, отпраздновав 90-летие, я сказал себе, что наконец-то могу себе позволить снять такой фильм. Лучшей возможности может уже и не представится» (Роман Полански)

«Дворец» – блистательная сатирическая комедия из жизни неприлично богатых. Фанни Ардан играет капризную маркизу, главная забота которой – запор ее любимой чихуахуа; Джон Клиз (участник британской культовой труппы «Монти Пайтон») – престарелый бизнес-магнат, который приезжает в отель со своей юной супругой и живым пингвином; Микки Рурк появляется в фильме в роли сварливого американского бизнесмена, чей главный аксессуар – белокурый парик в стиле Дональда Трампа. Отпраздновать Новый год в роскошный отель Palace в Швейцарии приезжает и колоритная компания богатых русских во главе с бритоголовым Антоном (Александр Петров). По всей видимости, мы имеем дело не только с самым последним фильмом в фильмографии мэтра, но и с самым бунтарским.

Критики уже сравнивают фильм с «Треугольником печали», «Отелем Гранд Будапешт» и сериалом «Белый лотос», а среди произведений мэтра самой близкой по стилю называют одну из его ранних культовых картин «Бал вампиров».

31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

