Про культуру и наследие: сегодня в Хвате покажут фильм, посвященный модерну

Кто построил первый особняк в стиле модерн? Что повлияло на искусство конца XIX века? Когда появилась Самарская губерния?

На все эти вопросы ответит многосерийный фильм «Модерн губернии». Его идея - исследовать и рассказать жителям о зданиях начала ХХ века, расположенных на исторической территории Самарской губернии - в Бузулуке, Балакове, Димитровграде, Чапаевске и Самаре.

Съемочная группа изучила архивные материалы и научную литературу, публикации в прессе и блогах, пообщалась с местными экспертами, нынешними владельцами и жителями исторических домов. Итогом проекта стал многосерийный документальный фильм "Модерн губернии", который и покажут в ХВАТе уже сегодня. Показ фильма будет сопровождаться дискуссией и лекцией от режиссера сериала.