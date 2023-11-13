Режиссер в рифмах: экскурсия по дню рождения в стихах

В честь дня рождения режиссера Эльдара Рязанова в самарском музее его имени пройдет авторская экскурсия в стихах.

Режиссер, писатель и телеведущий Эльдар Рязанов был еще и поэтом, который в своих стихотворениях делился тем, что его волновало. Для всех, кто хочет лучше понять талантливого земляка, команда музея имени известного режиссера придумала авторскую экскурсию в стихах «Музыка жизни Эльдара Рязанова», которая начнется в эту субботу.