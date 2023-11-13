Из Самары на ТНТ: оборотень с волжскими корнями

Неделю назад на ТНТ состоялась премьера сериала «Разрешите обратиться», в котором главную роль сыграл Андрей Гальченко, покинувший Самару ради карьеры.

В понедельник на ТНТ начали крутить комедийный сериал «Разрешите обратиться», который раскрыл Андрея Гальченко – потомственного самарского актера, который уехал покорять столицу. Специально для «Собака.ru» Андрей рассказал чему он научился у своего героя, об отношениях с отцом Владимиром Гальченко и любимых местах в Самаре.

Твой герой становится оборотнем, но не выигрывает от этого, а какую суперсилу, только положительную, выбрал бы ты, если бы представилась такая возможность?

Наверное, раньше я бы сказал, что хотел бы уметь поворачивать время вспять, чтобы исправлять свои ошибки. Но сейчас понимаю, что мы и есть наши промахи и те выводы, которые из них сделали или не сделали. Любая суперспособность облегчает жизнь («Бах!» — заветное появилось), но мне кажется, что сам путь достижения желаемого, усилия и опыт – самое дорогое для человека. И никакая суперспособность это не заменит.

Чему ты научился у своего героя?

Его светлая часть напоминает мне о важности и нужности идеалов и трепета перед своим делом или любимой женщиной, если не для мира, то для самого себя. И второе, на самом деле, — главное. А темная сторона учит тому, что желание расквитаться с этим миром за все обиды — не лучшие планы на вечер. Счастья точно не принесут. Хоть это и очень заманчиво, честно говоря.

Как тебе работалось рядом со звездами актерской индустрии: Еленой Валюшкиной и Яном Цапником?

Волноваться и робеть перед ними во время самой работы не было времени, и я очень этому рад. В этой истории такие непростые, интересные взаимоотношений и с мамой, которую играет Елена Валюшкина, и с Захарычем в исполнении Яна Цапника, что эмоций на мандраж просто не оставалось. С Яном мы собирались в его вагончике в обед и репетировали, сговаривались, пытались провести совместную линию. А перед первым съемочным днем я зашел к Елене Валюшкиной и поблагодарил ее за роль Марии в «Формуле любви». Было очень необычно, что моей мамой будет идеал женщины графа Калиостро. Да чего скрывать: частично и мой в детстве.

Ты говорил, что раньше видел себя только театральным актером, а потом случились сериалы. Где видишь себя в будущем: на экране или на сцене?

Я хочу быть там, где мне будет интересно. Копаться, разбирать по частям линию и пытаться до чего-то дотянуться. А уж в театре это будет или в кино, для меня не так важно. Искренне верю, что это не мы выбираем роли, а они выбирают нас. Очень хочу, чтобы остались и сцена, и экран и учили меня сообща.

Из твоих интервью становится понятно, как важен для тебя отец. Успел научиться у него? Дает ли он какие-то советы?

Я до сих пор продолжаю у него учиться. Каждая работа, его или моя, очень подробно обсуждается. Мой папа — уникальный человек,который, несмотря на колоссальный опыт и незыблемый авторитет смог выстроить наши отношения так, что мы существуем в связке. Мы друзья. Он любит повторять: «Тебе столько лет, сколько твоему ребенку». Он открыт к моему мнению: есть моменты в «Корсиканке» и во «Фредерике или Бульваре Преступлений», которые мы разобрали с ним вместе, и папа, услышав мои мысли, попробовал проверить это и оставил в рисунке роли. Для меня это очень ценно. А о том, сколькому он меня научил говорить бессмысленно, почти всем я обязан ему.

На самарской сцене ты не выступал и говорил, что хочешь сделать карьеру без помощи папы, отделиться от его имени. Сейчас, после главной роли в успешном сериале «Разрешите обратиться», хотел бы сыграть с ним на одной сцене в Москве или в Самаре?

Конечно, мечта выйти с папой на одну сцену живет во мне с раннего детства, и думаю, когда мы оба будем к этому готовы и материал нас найдет — мы попробуем это сделать. Может получится интересное партнерство — на сцене два артиста, которые волнуются друг за друга —, которое создаст удивительную химию. А представьте, что в зале еще сидит и переживает мама, получится отдельное представление!

Что для тебя Самара? Куда идешь, когда приезжаешь? Может быть, есть любимые и памятные места?

Любимое место в Самаре — это мой дом, где ждут мама, папа и наша собака Альфред. Я могу к ним приехать на день, но он даст мне сил на долгое время. Если остается время, всегда посещаю наш Самарский Драматический Театр, Ладью, район Постникова Оврага и площадь Куйбышева. Главное, чтобы родители были рядом!