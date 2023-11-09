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Кино и сериалы

Смешные страшилки: с чего начинались вампирские саги

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Сегодня в Музее Модерна обсудят поведение дореволюционных французских кровососов начала XX века.

В Музее Модерна в рамках выставки «-Шутка.»  пробегут мини-марафон по «Вампирам» – одному из первых сериалов в мировой истории с роковой Ирмой Веп. Перед стартом ведущая Анастасия Сафронова расскажет о сценаристе и режиссере картины Луи Фейаде, и объяснит, почему в его картинах за тревожными сценами скрывается сатира. Отличная возможность познакомиться с истоками вампирских саг и поговорить о тесной связи триллера и комедии на примере конкретного сериала.

Фото: Архивы пресс-служб

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