Треугольник печали: ноябрьские сеансы киноклуба

Для встреч в ноябре команда киноклуба «Треугольник» приготовила монологи Балабанова и черную комедию Полански.

Ноябрьскую программу встреч киноклуба «Треугольник» в «Художественном» откроет документальный фильм-монолог, который поможет лучше понять культового режиссера Алексея Балабанова, отрывками из его печатных интервью разных лет и личных дневников. В следующее воскресенье картину представит философ и киновед Олег Горяинов. А ближе к концу ноября киноманы разберут шок-комедию Романа Полански «Дворец».