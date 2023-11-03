18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Треугольник печали: ноябрьские сеансы киноклуба

Поделиться:

Для встреч в ноябре команда киноклуба «Треугольник» приготовила монологи Балабанова и черную комедию Полански.

Ноябрьскую программу встреч киноклуба «Треугольник» в «Художественном» откроет документальный фильм-монолог, который поможет лучше понять культового режиссера Алексея Балабанова, отрывками из его печатных интервью разных лет и личных дневников. В следующее воскресенье картину представит философ и киновед Олег Горяинов. А ближе к концу ноября киноманы разберут шок-комедию Романа Полански «Дворец».

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: