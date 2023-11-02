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Кино и сериалы

Рождение советского авангарда: эволюция томности

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Совместный кинолекторий музея Эльдара Рязанова и «Художественного» добрался до авангарда в советском кино. 

В субботу просветительская работа совместного лектория музея Эльдара Рязанова и «Художественного» продолжится лекцией кинокритика Максима Семенова, который прочитает в кинотеатре лекцию «Рождение советского авангарда из духа дореволюционного кино» и расскажет, какой путь советский кинематограф прошел от томных героинь в красивых интерьерах до поющих колхозников. А после этого рассказа всем покажут фильм «Частная жизнь Петра Виноградова».

Информационный обзор редакции. 16+

Фото: Архивы пресс-служб

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