Рождение советского авангарда: эволюция томности

Совместный кинолекторий музея Эльдара Рязанова и «Художественного» добрался до авангарда в советском кино.

В субботу просветительская работа совместного лектория музея Эльдара Рязанова и «Художественного» продолжится лекцией кинокритика Максима Семенова, который прочитает в кинотеатре лекцию «Рождение советского авангарда из духа дореволюционного кино» и расскажет, какой путь советский кинематограф прошел от томных героинь в красивых интерьерах до поющих колхозников. А после этого рассказа всем покажут фильм «Частная жизнь Петра Виноградова».