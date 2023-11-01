Черный лебедь печали: в четверг состоится второй кинопоказ в рамках видеосалона Дениса Хваткова

Показ кинофильмов проходит по четвергам раз в 2 недели в гастробаре «Редакция Числа»

Видеосалон Дениса Хваткова — авторский синефильский проект. Арт-директор «Чисел» приглашает интересных гостей, которые показывают и рассказывают о своих любимых фильмах. История стара как мир, но в этом проекте есть небольшой интерактив. Гость предлагает сразу несколько фильмов, а потенциальные зрители голосуют за то, что будут смотреть в отдельном телеграм-канале.

В этот четверг любимую картину покажет редактор «Смр.Собака.ru» Алексей Тилли. Голосование идет уже почти неделю, пока побеждает психологическая драма Даррена Аронофски «Чёрный лебедь». Психоделический вайб картины сопровождается великой музыкой, главная героиня — балерина, медленно сходящая с ума во время постановки «Лебединого озера». Главные роли в фильме исполнили Натали Портман, Венсан Кассель и Мила Кунис.