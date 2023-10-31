Один капитан - хорошо, а «Два капитана» – «Норд-Ост»!

На большом экране «Художественного» покажут мюзикл «Норд-Ост», поставленный по роману Вениамина Каверина.

В эту субботу в «Художественном» пришвартуется легендарный мюзикл «Норд-Ост», который Алексей Иващенко и Георгий Васильев поставили по роману Вениамина Каверина «Два капитана». Первый спектакль в России, поставленный по бродвейской технологии, более 400 раз собирал полные залы, но строгое жюри «Золотой Маски» признало его лучшим в своем жанре не за количество, а за качество. Отдельного упоминания заслуживают энтузиасты, которые отреставрировали для мюзикла видеоматериалы с помощью искусственного интеллекта.