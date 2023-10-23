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Самара на больших экранах

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Команда самарского режиссера Антона Долганова собрала коллекцию наград на фестивале «Молодой киновек».

Фильм Антона Долганова и Ко «Чайкин остров» собрал солидную коллекцию наград на Международном кинофестивале любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек». Фильм стал победителем в номинации «Лучшее семейное кино», актриса Алла Набокова получила «серебро» в номинации «Актерское мастерство», а Мария Якутина – «бронзу» в номинации «Лучший сценарий». На этом путешествие самарского фильма не заканчиваются: ближайшие показы пройдут в Архангельске на международном кинофестивале «Территория народного единства» и в Москве на кинофестивале «Лучезарный ангел». 

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