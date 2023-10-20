«Молодая режиссура»: в «СамАрте» пройдут показы эскизов спектаклей

Юбилейная XV лаборатория пройдет в театре с 24 по 27 октября

Лаборатория молодой режиссуры проводится в СамАрте с 2006 года и является одним из самых успешных проектов театра. За несколько дней постановщики вместе с артистами создают эскизы спектаклей на заранее объявленную тему. По итогу лаборатории проводятся профессиональные обсуждения работ с участием критиков и театроведов.

Из лабораторных эскизов в театре выросли такие спектакли, как «Азбука Льва Толстого» (лауреат Национальной театральной премии «Арлекин»), «Сторожевая собачка» (участник программы «Золотой Маски»), «Пер Гюнт» (участник фестиваля «Артмиграция-детям»), «Трехгрошовая опера» и другие постановки.