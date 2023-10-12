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«Анатомия падения»: в Самаре покажут картину – победителя Каннского кинофестиваля 2023

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На данный момент фильм называют одной из главных картин года. Показы состоятся в Художественном и ПаркХаусе.

Картина собрала восторженные отзывы кинокритиков по обе стороны океана, а в родной Франции заработал внушительную кассу: в кинотеатрах «Анатомию падения» уже посмотрели более миллиона зрителей. В США фильм был анонсирован в качестве претендента на Оскар по четырем номинациям. В прокат картина выходит 19 октября... Но самарцам повезло, предпремьерные показы состоятся 16 октября в Художественном и 18 октября в ПаркХаусе.

Краткий синопсис картины:
Жизнь успешной писательницы Сандры Войтер переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предъявляют обвинение в убийстве. Однако чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Что же произошло на самом деле в их уединенном шале во французских Альпах?

Режиссер картины — Жюстин Трие, одна из самых заметных постановщиц современного французского кино. Ее предыдущие работы неоднократно попадали в программу Канн и номинировались на национальную кинопремию Сезар. «Анатомия падения» мастерски соединяет черты криминальной драмы, психологического триллера и судебного фарса — по накалу страстей фильм напоминает «Основной инстинкт» Пола Верховена и «Исчезнувшую» Финчера, а детективная интрига с неожиданными поворотами выдержана в лучших традициях Хичкока. Картину, исследующую анатомию падения семейных отношений, критики также сравнивают со «Сценами из супружеской жизни» Бергмана и «Брачной историей» Баумбаха.

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