Истории необитаемого острова: самарский режиссер экранизировал волжский дух

1 июня состоится закрытый показ нового фильма самарского режиссера Антона Долганова «Чайкин остров». «Собака.ru» забронировала билеты в первом ряду и поговорила с автором идеи о волжской романтике, самарском кинематографе и незабываемом опыте съемок на необитаемом острове.
Все, как обычно началось с интересной истории: один из моих друзей потерял отца, который очень любил проводить лето на маленьком острове, который не указан на картах. И после его смерти мама, которая хотела продолжить летние выезды на этот Чайкин остров – так называют его в народе – попросила моего друга поставить лагерь, хотя тот всю эту историю с островом не очень любил. Кстати, именно из его рассказа я узнал, что многие «островитяне», возвращаясь в большой город, закапывают часть вещей в ямы, чтобы не морочиться с перевозкой.
Мне показалось, что из этой истории может получиться интересное кино: тут и тема взросления человека, и вечные «отцы и дети». Я заручился одобрением друга, которому так понравилась идея, что он даже к съемочной группе присоединился, поделился историей со сценаристкой Марией Якутиной, с которой мы делали мой первый фильм «Как обычно», и работа закипела.
Мы решили снимать кино на том самом острове, о котором рассказывал мой друг - хотелось показать на экране локальный волжский дух, который можно назвать одним из героев фильма. Так что теперь я знаю, как снимать кино на необитаемом острове — очень любопытный опыт!
Мы сняли этот фильм несмотря ни на что: правило «случится все, что теоретически может случиться» работает, как часы. Но нас не остановили ни сложности с погодой, ни трудности с логистикой: зрителей ждет душевное кино о взрослении и волжской романтике, в сюжете которого каждый из нашей команды нашел что-то родное и близкое. Но, если честно, я до сих пор не верю, что у нас получилось. И не просто получилось: мне кажется, что «Чайкин остров» - это хорошее «фестивальное» кино, а не просто любительская короткометражка для узкого круга друзей и знакомых.
Мы очень волнуемся в ожидании 1 июня: по сравнению с дебютом это более осознанная история. Хотя, закрытый показ — это даже не премьера, а просто демонстрация результата для «своих», после которой мы возможно внесем какие-то правки. А вот после премьеры, которая запланирована на начало осени, мы получим прокатное удостоверение и активно вольемся в фестивальную жизнь. Но награды и грамоты для меня не цель — хочется, чтобы этот фильм увидели зрители.
Снять «Чайкин остров» помогли частные инвестиции и деньги моих друзей. Я пробовал подавать заявки на гранты и ездил с этим фильмом на питчинги, но это не принесло никаких результатов. А от краудфандинга в этот раз мы решили отказаться: у схемы есть не только плюсы, но и недостатки.
Можно ли говорить о том, что сейчас кино в тренде? Наверное, да: интерес к видеоиндустрии действительно растет. Но ситуация немного парадоксальная: с одной стороны, сегодня много доступных киношкол и все больше людей пробуют себя в кино, а с другой – игровых фильмов в регионе снимают мало. И хочется как-то изменить эту ситуацию.
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