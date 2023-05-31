Истории необитаемого острова: самарский режиссер экранизировал волжский дух

1 июня состоится закрытый показ нового фильма самарского режиссера Антона Долганова «Чайкин остров». «Собака.ru» забронировала билеты в первом ряду и поговорила с автором идеи о волжской романтике, самарском кинематографе и незабываемом опыте съемок на необитаемом острове.

Все, как обычно началось с интересной истории: один из моих друзей потерял отца, который очень любил проводить лето на маленьком острове, который не указан на картах. И после его смерти мама, которая хотела продолжить летние выезды на этот Чайкин остров – так называют его в народе – попросила моего друга поставить лагерь, хотя тот всю эту историю с островом не очень любил. Кстати, именно из его рассказа я узнал, что многие «островитяне», возвращаясь в большой город, закапывают часть вещей в ямы, чтобы не морочиться с перевозкой.

Мне показалось, что из этой истории может получиться интересное кино: тут и тема взросления человека, и вечные «отцы и дети». Я заручился одобрением друга, которому так понравилась идея, что он даже к съемочной группе присоединился, поделился историей со сценаристкой Марией Якутиной, с которой мы делали мой первый фильм «Как обычно», и работа закипела.