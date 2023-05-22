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Твой эпизод: в Самаре ищут актеров для полного метра

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В городе пройдут кастинги на эпизодические роли в новом фильме Федора Кудрявцева «Ровесник». 

С 27 по 29 мая в Самаре пройдут съемки для нового художественного фильма Федора Кудрявцева, которая снимается при поддержке Министерства культуры РФ. За грим на съемочной площадке будет отвечать завсегдатай нашего ТОП-50 и давнишний друг «Собаки.ру» Дарья Ганюшкина, которая передала важную информацию для всех, кто хочет попасть на большие экраны: «Для эпизодических ролей в самарских съемках нам нужны юноши и девушки от 18 до 27 лет. Поэтому, если вы давно мечтали сняться в настоящем кино, присылайте короткую видеовизитку с именем, возрастом, ростом и коротким «о себе» можно прислать в телеграм @kinocrash2023. И до встречи на съемочной площадке!»

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