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Историческая справедливость и сказка с автографом: Денис Либстер презентует книгу о самарском элеваторе

Самарский элеватор официально стал объектом культурного наследия — и это, пожалуй, самый неожиданный повод для летней книжной презентации. Тем более что у писателя Дениса Либстера уже готова подходящая история: «Сказка о любви, архитектурных загадках и городе-курорте». Совпадение? Не думаем.

В среду, 5 августа в семь вечера в кофейне «Белая чашка» автор расскажет, как бетонный гигант превратился в сказочного героя. Гостям обещают не только живую беседу, но и книгу с личным автографом — каждый унесет экземпляр с собой.

Фото: Дина Калинина

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