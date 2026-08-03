Историческая справедливость и сказка с автографом: Денис Либстер презентует книгу о самарском элеваторе

Самарский элеватор официально стал объектом культурного наследия — и это, пожалуй, самый неожиданный повод для летней книжной презентации. Тем более что у писателя Дениса Либстера уже готова подходящая история: «Сказка о любви, архитектурных загадках и городе-курорте». Совпадение? Не думаем.

В среду, 5 августа в семь вечера в кофейне «Белая чашка» автор расскажет, как бетонный гигант превратился в сказочного героя. Гостям обещают не только живую беседу, но и книгу с личным автографом — каждый унесет экземпляр с собой.