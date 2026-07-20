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Философия отдыха: книжный тур «По краям» научит самарцев искусству быть в моменте

Пока мы все бежим за «успешным успехом», книжный тур «по краям» предлагает сделать паузу. На выходных (25 и 26 июля!) будем разбираться, как литература учит нас видеть необычное в привычном, а искусство — возвращает вкус к частной жизни. Книгой-символом тура выбран роман Срджана Валяревича «Комо» — это своего рода путеводитель для тех, кто хочет научиться искусству присутствия здесь и сейчас. В программе — ярмарка Ad Marginem, лекции и вечера у Волги, которые станут логичным продолжением дискуссий.

Фото: Архивы пресс-службы Ad Marginem

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