Наталья Басс: «Аннэта Басс не умела уставать от музея. Она могла устать физически, но не ментально»

«Самое интересное, что, живя рядом, очень близко к ней, я никогда не думала и даже не пыталась оценить ее вклад в развитие музейного дела в стране»

Писать о близком человеке — история про строгий баланс: нужно держать дистанцию между личными чувствами и исследовательской объективностью. Как вам удалось разделить образ «мамы» и образ «великого директора музея» в процессе работы?

Да, вы правы — не только писать, но и рассказывать о близких людях довольно сложно, ты «сбиваешься» на очень личное. О родителях у нас всегда теплые воспоминания с самого детства. И мне все время приходилось напоминать себе, что пишу не столько про маму, сколько про директора музея — искусствоведа, исследователя, просветителя, почетного гражданина города Самары и Самарской области, лауреата государственной премии. Самое интересное, что, живя рядом, очень близко к ней, я никогда не думала и даже не пыталась оценить ее вклад в развитие музейного дела в стране. «Большое видится на расстоянии» — действительно, только сейчас, занимаясь книгой, я для себя осмыслила совершенно по-другому ее жизнь, поступки, рассказы, воспоминания... Многое сложилось в «пазлы» и получило иную, новую окраску.

Аннэту Яковлевну называли «великой маленькой женщиной». Какова была оборотная сторона этого величия в обычной домашней жизни? Какой была ваша мама дома?

Дома она была разной. Приходила уставшая после работы, садилась в кухне с бабушкой (так было в моем детстве, а позже уже со мной, когда я подросла!) и обсуждала, как прошел день, что было интересного, с кем встречалась и что делала. Помню, как в ее выходной день, который приходился на вторник, она всегда занималась уборкой — мыла полы, а потом натирала их специальной мастикой. В начале 1960-х годов ей удалось купить немецкий линолеум, вот его и натирали, холили и лелеяли. Спустя много лет она даже купила электрический полотер — специальную машинку, которая заменила разные домашние приспособления — тряпки, щетки… Это превратило уборку в удовольствие, и между нами периодами была борьба за уборку с полотером. Мама побеждала чаще: она успевала убраться, пока я была в школе.

Вместе с мамой приходили «музейные» гости, приезжавшие в Самару из разных городов с выставками. Сразу устраивались импровизированные посиделки. Пока жива была бабушка — готовила она, а потом стала мама: жарили беляши, пекли пироги с капустой, ставили на стол домашнее варенье. Разговоры за столом были долгие, расходились глубоко за полночь. Но при всей ее занятости, ее всегда хватало на то, чтобы интересоваться моими делами, что происходит в жизни внучки, родственников, подруг и знакомых.

Дома никогда не было громких криков и скандалов. Все разговоры происходили в спокойном тоне, мне объяснялось, в чем я была не права, и позволялось высказать свое мнение. Наказанием были часы, когда она со мной не разговаривала, поэтому приходилось довольно быстро принимать ее точку зрения. Дома воцарялся покой до следующих моих шалостей.

Полвека на посту директора — это колоссально. Как вам кажется, была ли у Аннэты Яковлевны своя собственная формула защиты от профессионального выгорания?

Интересно, что термин «профессиональное выгорание» появился гораздо позже. Она любила свою работу, хорошо знала и понимала, чем занимается и для чего. Это было главное. Аннэта Басс не умела уставать от музея. Она могла устать физически, но не ментально. В ее голове созревали бесконечные проекты на ту или иную тему. После ее ухода Владимир Востриков, возглавивший музей, еще какое-то время воплощал в жизнь ею придуманные выставки и события.

Какое ваше самое раннее детское воспоминание связано с Самарским художественным музеем? Было ли у вас ощущение, что музей — это ваш «второй дом», которому мама отдавала огромную часть своей жизни?

Самое раннее детское воспоминание, связанное с музеем… Интересный вопрос… Пожалуй, первое — то, когда я сломала руку года в три, дедушка забрал меня домой из детского сада. И вот мы сидели с ним дома, ждали маму. Она должна прийти из музея… На самом деле, я не могу вспомнить, как я «росла» в музее дошкольного возраста. Да, есть мои фотографии, где в полтора года я уже была там, но все же чаще я стала приходить в музей, когда начала учиться в 11 школе и ходила везде сама. Это было своеобразной традицией: после уроков я прибегала к маме, и если она была занята, то ждала ее в гардеробе или «под лестницей», где было место научных сотрудников. Потом бежала домой обедать, в спортивную и музыкальную школы.

«Второй дом»? Пожалуй, нет. Я никогда так не думала. Для меня музей — это музей, мамина работа — картины, люди, выставки и вернисажи, масса интересных событий, куда я приходила сначала сама, а потом и со своей семьей.

«Мама любила поездки Заволгу с друзьями и художниками, о которых как раз и упомянуто в книге, да и просто путешествия по реке — от Астрахани до истока»

Как ваша мама относилась к Волге? Была ли в ее жизни та самая «волжская расслабленность» или она всегда находилась в рабочем режиме?

Волга — это река, на которой она выросла. Но раньше не было никакой расслабленности, Волга — река рабочая. Еще во времена маминого детства по Волге ходили пароходы и баржи, сплавляли лес огромными плотами. Волга была главной артерией нашего региона. Мама рассказывала, что однажды ее знакомые мальчики (если я правильно помню, среди них был известный в Самаре филолог Владик Скобелев!) решили переплыть реку прямо от старой набережной, где был речной вокзал, до другого берега. Предприятие это было крайне опасным, потому что транспорта водного было много, движение — интенсивное. Но акция состоялась: поступок был долго предметом гордости не только самих участников, но и к нему причастных.

Волга, ее берега, прекрасные панорамы — излюбленный мотив не только местных живописцев и графиков. Давайте вспомним, что многие русские художники приезжали писать эту удивительную реку: братья Чернецовы, Репин, Суриков, Иванов и многие другие. И мама любила поездки Заволгу с друзьями и художниками, о которых как раз и упомянуто в книге, да и просто путешествия по реке — от Астрахани до истока. Это давало ей силы и вдохновение для работы. А ездила она очень часто, и ей никогда это не надоедало.

С большим удовольствием Аннэта Яковлевна не только сама посещала дом-музей Репина в селе Ширяево, но и всегда везла туда коллег, приехавших в музей по работе, родственников, друзей и знакомых. Поездка на «Метеоре» вверх по Волге (это позже уже стали ходить омики!) с рассказами о волжской панораме города Самары, истории и преданиях Жигулевских гор стала определенной традицией, которую и сейчас поддерживает музей, например, празднуя день рождения художника Ильи Ефимовича Репина.

Как часто вы бываете в Самаре? По чему вы действительно скучаете?

Так произошло, что в Самаре я бываю довольно редко. Скучаю, пожалуй, по старым улочкам исторического центра, знакомым с детства, по которым мы ходили с мамой, и она мне рассказывала истории о людях, которые жили в том или ином доме. А ей эти истории рассказывала ее мама, моя бабушка. Улицы Ленинская, Братьев Коростелевых, Самарская, Водников и Алексея Толстого — они теперь совершенно другие. Вот так, приезжая изредка, я вижу, как каждый раз меняется город…