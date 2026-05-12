Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Книжный прием: на «Станкозаводе» пройдет гаражка «МИФа»

Освобождаем место на книжных полках, чтобы снова его заполнить! С 15 по 17 мая на «Станкозаводе» пройдет гаражка «МИФа»: ожидается большой привоз книг по культуре, психологии, бизнесу, а также мегапоставка романов, фэнтези, комиксов, литературы для детей всех возрастов и подарочных изданий.

По традиции будет и лекционная программа: 16 мая учимся считывать символы в искусстве на лекции историка искусства Елены Матвеевой и разбираемся в тонкостях мифологии Лавкрафта с профессиональным аналитиком Артемом Ширкуновым. А 17 мая узнаем про то, как выжить в средневековом городе, благодаря медиевисту Анастасии Паламарчук. 

Фото: Архивы пресс-служб

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: