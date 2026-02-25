О великой: в рамках издательской программы Музея современного искусства «Гараж» вышла книга «Аннэта Басс. Полвека в музее»

Как «великая маленькая женщина» превратила провинциальный музей в центр мировой известности? Ответ – в новой книге «Аннэта Басс. Полвека в музее» издательской программы Музея современного искусства «Гараж». Ее автор, Наталья Басс, дочь героини, подробно рассказала о жизни директора (на протяжении пятидесяти лет!) Самарского областного художественного музея.
Наталья Басс
автор книги «Аннэта Басс. Полвека в музее»
Книга «рождалась», с одной стороны, быстро, а с другой – долго. Для создания текста пришлось поднимать большой объем информации – встречаться с друзьями мамы, бывшими сотрудниками и коллегами, записывать интервью на диктофон и потом расшифровывать, искать ее статьи и публикации о ней. Сложность была и в том, что люди, оставившие свои воспоминания о ней (спасибо им огромное!), рассказывали свою версию происходивших событий. А наша память такова, что мы запоминаем отдельные фрагменты и дальше, пересказывая события раз за разом, придаем им эмоциональную окраску и додумываем детали. Ювелирность моей работы заключалась в том, чтобы сопоставить чужие воспоминания о маме со своими собственными, а после – найти истину. Очень часто в этом мне помогали видеоматериалы – интервью и фильмы о ней.
Мама в своей работе общалась с огромным множеством самых разных людей, ее записные книжки были буквально испещрены фамилиями, адресами и телефонами. Она наизусть помнила всех, знала где и с кем познакомилась, над какими выставками работала. И мне предстояло не только упомянуть большую часть этих людей, но и рассказать, какую роль они сыграли в жизни Аннэты Басс. Поэтому первоначальный текст уточнялся и дополнялся, что и заняло много времени в работе над книгой.
Для меня вся работа над книгой стала в какой-то мере открытием. Я писала не столько о маме, сколько об искусствоведе, директоре и человеке, который вывел провинциальный музей на высокий уровень мировой известности. Очень много интересных фактов о жизни мамы рассказала ее подруга – Наталья Кочубеевская, с которой они вместе работали в музее с конца пятидесятых годов. Из маминых писем в Куйбышев к родителям, которые она отправляла почти каждую неделю из Ленинграда, я выяснила много подробностей из ее университетской жизни: быт, учеба, оценка политических событий того времени – это было очень увлекательное исследование! Почему-то в разговорах с мамой мы никогда не затрагивали тех тем, которые были в ее письмах.
Годы работы в музее Аннэты Басс журналисты часто называют ее эпохой. Именно под руководством моей мамы музей шагнул далеко вперед, стал известным научно-выставочным центром. Благодаря ее усилиям пополнилась уникальная коллекция, были выполнены атрибуции, опубликованы каталоги. Но нельзя сказать, что все это она делала одна. Рядом с ней были коллеги, сотрудники, единомышленники. Эта книга – память о маме, о тех, кто был с ней рядом, о тех, с кем она разделяла свою работу – «полвека в музее».
Анастасия Дергоусова
выпускающий редактор книги «Аннэта Басс. Полвека в музее»
Книга об Аннэте Басс вышла в «Директорской серии» издательской программы, которая ранее уже познакомила читателей с жизнью и профессиональным путем Томаса Ховинга, Николаса Сероты, Альфреда Барра и Василия Пушкарева. Аннэта Яковлевна стала вторым героем серии, чья история разворачивается в советских, а позже – российских декорациях. Уже одно это делает и саму героиню, и книгу о ней особенно близкими русскоязычному читателю. Подлинную теплоту добавляет личная, доверительная интонация автора книги – Натальи Басс, дочери Аннэты Яковлевны. Благодаря ей история Самарского областного художественного музея, а вместе с ней и история страны, музейного дела и искусства раскрывается не сухо-формально, а будто бы за чашкой чая на домашней кухне – в неспешном разговоре, полном памяти, уважения и любви.
Мемуары и биографии позволяют нам прожить опыт, которого не было в нашей собственной жизни, научиться чему-то на чужих уроках, увидеть путь другого человека как возможный ориентир для себя. Однако многие биографии ограничиваются довольно узким временным отрезком – самым ярким или наиболее драматичным периодом жизни. Наталья Басс выбрала иной путь и последовательно рассказала о судьбе своей матери – с детства до университетской поры и первых шагов в музее, которому она посвятит более пятидесяти лет. В книге перед нами разворачивается не фрагмент, а целая жизнь со всеми сомнениями, трудностями, упорством и тихими победами. Так, наблюдая за личностью на протяжении всего ее пути, читатель невольно обретает опору и понимание, что многое в жизни временно и преходяще, а честная, увлеченная работа и верность себе никогда не подводят и обязательно приносят свои плоды.
