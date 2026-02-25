О великой: в рамках издательской программы Музея современного искусства «Гараж» вышла книга «Аннэта Басс. Полвека в музее»

автор книги «Аннэта Басс. Полвека в музее»

Книга «рождалась», с одной стороны, быстро, а с другой – долго. Для создания текста пришлось поднимать большой объем информации – встречаться с друзьями мамы, бывшими сотрудниками и коллегами, записывать интервью на диктофон и потом расшифровывать, искать ее статьи и публикации о ней. Сложность была и в том, что люди, оставившие свои воспоминания о ней (спасибо им огромное!), рассказывали свою версию происходивших событий. А наша память такова, что мы запоминаем отдельные фрагменты и дальше, пересказывая события раз за разом, придаем им эмоциональную окраску и додумываем детали. Ювелирность моей работы заключалась в том, чтобы сопоставить чужие воспоминания о маме со своими собственными, а после – найти истину. Очень часто в этом мне помогали видеоматериалы – интервью и фильмы о ней.

Мама в своей работе общалась с огромным множеством самых разных людей, ее записные книжки были буквально испещрены фамилиями, адресами и телефонами. Она наизусть помнила всех, знала где и с кем познакомилась, над какими выставками работала. И мне предстояло не только упомянуть большую часть этих людей, но и рассказать, какую роль они сыграли в жизни Аннэты Басс. Поэтому первоначальный текст уточнялся и дополнялся, что и заняло много времени в работе над книгой.

Для меня вся работа над книгой стала в какой-то мере открытием. Я писала не столько о маме, сколько об искусствоведе, директоре и человеке, который вывел провинциальный музей на высокий уровень мировой известности. Очень много интересных фактов о жизни мамы рассказала ее подруга – Наталья Кочубеевская, с которой они вместе работали в музее с конца пятидесятых годов. Из маминых писем в Куйбышев к родителям, которые она отправляла почти каждую неделю из Ленинграда, я выяснила много подробностей из ее университетской жизни: быт, учеба, оценка политических событий того времени – это было очень увлекательное исследование! Почему-то в разговорах с мамой мы никогда не затрагивали тех тем, которые были в ее письмах.

Годы работы в музее Аннэты Басс журналисты часто называют ее эпохой. Именно под руководством моей мамы музей шагнул далеко вперед, стал известным научно-выставочным центром. Благодаря ее усилиям пополнилась уникальная коллекция, были выполнены атрибуции, опубликованы каталоги. Но нельзя сказать, что все это она делала одна. Рядом с ней были коллеги, сотрудники, единомышленники. Эта книга – память о маме, о тех, кто был с ней рядом, о тех, с кем она разделяла свою работу – «полвека в музее».