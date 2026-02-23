Культовая классика, советский модернизм и Нью-Йорк вне себя: Ира Фишман и Александр Шуткин выбрали книги для тех, кто хочет лучше разбираться в архитектуре

Лучшая книга про архитектуру для детей. Здесь в доступной форме рассказано о тридцати пяти знаковых архитектурных объектах последних десятилетий. В книге собраны творения практически всех ключевых архитекторов современности – Стивена Холла, Тадао Андо, Бьярке Ингельса, Рема Колхаса и других. Все произведение наполнено цветными иллюстрациями в духе архитектурных скетчей, которые будут понятны детям с самого раннего возраста. В отличие от энциклопедии, книга не загружает чрезмерным описанием и техническими характеристиками домов. Вместо этого здесь каждому дому даются эмоциональные образы и свое собственное «понятное» название (настоящие обозначения, разумеется, тоже приводятся). Акцент в книге делается на рождении уникального образа строений и его восприятия зрителем. Примерами служат необычные и смелые решения в архитектуре самого разного масштаба и бюджета. С младшим ребенком последние пару лет перед сном мы читаем только эту книгу (зачитали ее буквально до дыр!) и до сих пор это произведение сильно вдохновляет. Часто потом про отдельные проекты ищу дополнительную информацию уже для себя.

Для начинающих архитекторов и урбанистов эта книга будет полезна тем, что она дает максимально лаконичное и эмоциональное представление о том, что такое настоящая современная архитектура. Вдохновляет изучать архитектуру и развивает эстетическое восприятие пространства.

«Нью‑Йорк вне себя», Рем Колхас, 18+