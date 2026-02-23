Культовая классика, советский модернизм и Нью-Йорк вне себя: Ира Фишман и Александр Шуткин выбрали книги для тех, кто хочет лучше разбираться в архитектуре

Никогда не поздно (и даже полезно!) узнать больше о современной урбанистике и пополнить свою домашнюю – онлайн или офлайн – библиотеку парочкой отличных книг. Архитекторы и основатели проектного бюро ТМ Ира Фишман и Александр Шуткин рассказали о своих любимых книгах, в которых можно узнать все про зависимость архитектуры от политики, градостроительный «реюз» и тридцать пять знаковых построек последних десятилетий.
Ира Фишман, главный архитектор ТМ/бюро
«Смерть и жизнь больших американских городов», Джейн Джекобс, 18+
Культовая книга. Читала ее три раза на разных этапах своего профессионального развития и каждый раз взахлеб, отмечая закладками новые находки. Книга написана не архитектором и не градостроителем, а активной горожанкой. По этой причине в ней несоразмерно больше здравого смысла, чем в любом учебнике по градостроительству. Эту книгу стоит прочесть, чтобы лучше понимать суть того, как устроен и живет город. Мечтаю, чтобы она стала настольной хотя бы у нашего министра градостроительной политики, а лучше у всех работников министерства градостроительства и министерства строительства заодно.
«Культура Два», Владимир Паперный, 16+
Когда в 1979 году Владимир Паперный написал эту книгу и показал своему научному руководителю, тот посоветовал Паперному уехать из страны. «Культура Два» исследует зависимость архитектуры и градостроительства от политического строя. Она очень ярко иллюстрирует цикличность, присущую российской культуре. Актуальна как никогда.
«Архитектура советского модернизма. 1955-1991. Справочник-путеводитель» (трилогия – Москва, Алма-Ата, Ленинград), Анна Броновицкая, Николай Малинин, Юрий Пальмин, 0+
На самом деле это три книги, но суть одна – исследование и манифестация ценности того пласта отечественной архитектуры, который только-только начинают считать наследием. Броновицкая как автор прекрасна тем, что вместо сухого описания объемно-планировочных и стилистических особенностей выдает всю социально-политическую подоплеку, послужившую рождению того или иного объекта. Архитектура – самое зависимое искусство из всех: она есть плод совместных усилий архитекторов, инженеров, строителей и, конечно, политических элит, которые в СССР выступали прямым заказчиком всех знаковых зданий и, по сути, определяли облик городов. Да и что изменилось с тех пор?
Adaptive reuse in architecture, Liliane Wong («Адаптивное повторное использование в архитектуре», Лилиан Вонг), 18+
Увы, пока эту книгу можно прочитать только на английском, но ради нее его стоит подтянуть или даже выучить. Всплеск «вторичного использования» – приспособления старых зданий под новые функции или использование старых материалов для создания новых объектов – это, пожалуй, одна из самых острых и актуальных тем современности. Мы уже много всего понастроили. Сносить – наносить непоправимый ущерб не только наследию, но и прежде всего экологии. Россия пока очень отстает в этом тренде. А надо бы догонять. А потому – читайте и вдохновляйтесь! Без прошлого нет будущего.
Александр Шуткин, руководитель ТМ/бюро
«Д.О.М.А. Дерзкие образы мировой архитектуры» Мизелиньская Александра, Мизелиньский Даниэль, 6+
Лучшая книга про архитектуру для детей. Здесь в доступной форме рассказано о тридцати пяти знаковых архитектурных объектах последних десятилетий. В книге собраны творения практически всех ключевых архитекторов современности – Стивена Холла, Тадао Андо, Бьярке Ингельса, Рема Колхаса и других. Все произведение наполнено цветными иллюстрациями в духе архитектурных скетчей, которые будут понятны детям с самого раннего возраста. В отличие от энциклопедии, книга не загружает чрезмерным описанием и техническими характеристиками домов. Вместо этого здесь каждому дому даются эмоциональные образы и свое собственное «понятное» название (настоящие обозначения, разумеется, тоже приводятся). Акцент в книге делается на рождении уникального образа строений и его восприятия зрителем. Примерами служат необычные и смелые решения в архитектуре самого разного масштаба и бюджета. С младшим ребенком последние пару лет перед сном мы читаем только эту книгу (зачитали ее буквально до дыр!) и до сих пор это произведение сильно вдохновляет. Часто потом про отдельные проекты ищу дополнительную информацию уже для себя.
Для начинающих архитекторов и урбанистов эта книга будет полезна тем, что она дает максимально лаконичное и эмоциональное представление о том, что такое настоящая современная архитектура. Вдохновляет изучать архитектуру и развивает эстетическое восприятие пространства.
«Нью‑Йорк вне себя», Рем Колхас, 18+
Книга-исследование одного из самых ярких архитекторов современности. «Нью‑Йорк вне себя» – это не столько хронология развития эталонного мегаполиса, сколько захватывающая история формирования среды и самого понятия современного города с конца 1850-х годов по середину ХХ века. Нью-Йорк здесь рассматривается как феномен сочетания хаоса, чрезмерной плотности застройки и людей, которые стали не проблемой для города, а драйвером его развития. Через произведения мы знакомимся с городом, где визионерские архитектурные идеи, мода и сосредоточение огромных капиталов начали создавать совершенно новые и немыслимые в других частях света пространства.
В книге много уникальных иллюстраций, она легко читается и будет интересна не только архитекторам, но и всем тем, кому посчастливилось однажды побывать в Нью-Йорке. Книга «Нью‑Йорк вне себя» стала манифестом современной архитектуры, и она рассматривает город не как статичный объект, а как постоянно развивающийся динамичный процесс. Она также поднимает целый ряд фундаментальных вопросов, которые стали отправной точкой для многочисленных дискуссий в архитектурном сообществе и повлияла на развитие современных урбанистических подходов к развитию городов.
Текст: Екатерина Узилова
Фото: Михаил Денисов
