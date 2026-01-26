Последний роман Барнса, роль женщины в современном мире и история розового цвета: Юлия Сластнова помогла выбрать книги для январского чтения

«Исход(ы)», Джулиан Барнс, 18+

Недавно – 19 января, если быть точнее – Джулиану Барнсу исполнилось восемьдесят лет. К этому событию автор подготовил к публикации свой новый роман «Исход(ы)», который, сожалению, заявлен как последний. Барнс прощается со своей писательской деятельностью, а я искренне вам советую в ближайшее время оказаться в книжном магазине и начать (или продолжить) знакомство с автором с любой приглянувшейся вам книги, а закончить – этой.