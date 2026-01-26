Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Книги
Книги

Поделиться:

Последний роман Барнса, роль женщины в современном мире и история розового цвета: Юлия Сластнова помогла выбрать книги для январского чтения

Для всех, кто планировал активно начать заполнять читательский дневник с первого месяца года, фотограф и руководительница PR-отдела кафе «Искра» Юля Сластнова выбрала четыре книги, которые отлично подходят для того, чтобы скоротать зимний вечер.

«Исход(ы)», Джулиан Барнс, 18+

Недавно – 19 января, если быть точнее – Джулиану Барнсу исполнилось восемьдесят лет. К этому событию автор подготовил к публикации свой новый роман «Исход(ы)», который, сожалению, заявлен как последний. Барнс прощается со своей писательской деятельностью, а я искренне вам советую в ближайшее время оказаться в книжном магазине и начать (или продолжить) знакомство с автором с любой приглянувшейся вам книги, а закончить – этой.

«Яблоки и змеи», Мария Ныркова, 18+

Признаюсь: книга привлекла внимание и была куплена из-за обложки, на которой я сразу узнала почерк и работу художницы Люси Соловьевой. А под обложкой мягкое – через эссе, очерки и рассказы – исследование роли женщины в современном мире. Книга отлично подходит для зимнего вечера, но сама я оставлю эту книгу на жаркое лето: почему-то вижу себя читающей ее где-то в тени.

«Моя жизнь», Марк Шагал, 18+

После провальных попыток попасть на выставку Шагала в Пушкинском музее было принято решение ознакомиться с его автобиографией. Уверена, что такой личный текст поможет раскрыть художника и получить еще больше впечатлений от выставки, когда, наконец, получится на нее попасть.  

«История цвета: Розовый», Мишель Пастуро, 16+

Эта монография – продолжение масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященная истории цвета. У меня уже есть опубликованные ранее книги о черном, белом, красном, синем, зеленом и желтом цветах, теперь коллекция пополнилась и розовым.

Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: