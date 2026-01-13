Алена Бриз: «Сегодня качественная учебная литература – это литература, написанная на «языке» читателя, то есть она ему понятна»

Почему вы выбрали учебную литературу и почему именно биология? С чего все началось?

Наверное, впервые я задумалась о нехватке качественной учебной литературы, когда сама сдавала ЕГЭ. Мне сильно не хватало книг, по которым можно было бы самостоятельно готовиться к экзаменам: в моих учебниках был сплошной текст, написанный сложным и непонятным языком, и мало картинок. Приходилось тратить уйму времени на составление конспектов вручную.

А биология нравилась мне всегда: я даже преподавала ее в онлайне. И вот, после очередного урока, я поймала себя на мысли, что мне ничего не мешает создать свою книгу! Тем более что я со школьной скамьи мечтала создать понятный, наглядный и доступный для каждого учебник, который поможет подготовиться к экзаменам без боли.

И я перешла от мыслей к делу: написала тексты, нашла иллюстратора, который нарисовал красивые картинки, и дизайнера, который красиво все оформил. Полгода упорного труда – и моя книга была готова! Сначала я выпустила онлайн-версию учебника, а потом накопила денег и решилась напечатать бумажный тираж.

В моей истории совпало все: знание биологии, желание написать книгу и стремление помочь ребятам, сдающим экзамены. Так и случились мои учебники по биологии.

Когда вы говорите о нехватке качественной учебной литературы, возникает вопрос: что делает ее – литературу – качественной?

Нынешние школьники и студенты – это альфа и зумеры: два поколения, которые росли в интернете и социальных сетях. Для них очень важны наглядность, простота изложения и «быстрота» потребления материала. В современных реалиях избытка информации и недостатка времени это важно учитывать.

Поэтому сегодня качественная учебная литература – это литература, написанная на «языке» читателя, то есть она ему понятна. Такая литература содержит только нужную информацию, помогая читателю экономить свое драгоценное время. Она наглядна, она современна и она интерактивна: в ней есть и иллюстрации, и тесты, и кьюар-коды с дополнительным контентом.

Этими принципами я руководствуюсь и при создании своих книг, думаю, поэтому они так нравятся ребятам. Моя цель – вернуть детям ощущение, что учиться можно с удовольствием. Поэтому в основе всех моих пособий лежит идея: делай сложное простым. Тысячи школьников думают, что биология – сложный предмет, хотя на самом деле сложным часто бывает не предмет, а подача. А биология – это легко, когда понятно.