Алена Бриз: «Сегодня качественная учебная литература – это литература, написанная на «языке» читателя, то есть она ему понятна»

Хочешь, чтобы все было сделано правильно – сделай это сам! Алена Бриз доказала, что это правило никогда не утратит актуальности! Писатель, автор телеграм-канала «Алена Бриз про книги» и наставник для начинающих писателей рассказала о том, как воплощалась ее мечта создать понятный и наглядный учебник и с какими сложностями она столкнулась на пути к ее воплощению.
Почему вы выбрали учебную литературу и почему именно биология? С чего все началось?
Наверное, впервые я задумалась о нехватке качественной учебной литературы, когда сама сдавала ЕГЭ. Мне сильно не хватало книг, по которым можно было бы самостоятельно готовиться к экзаменам: в моих учебниках был сплошной текст, написанный сложным и непонятным языком, и мало картинок. Приходилось тратить уйму времени на составление конспектов вручную.
А биология нравилась мне всегда: я даже преподавала ее в онлайне. И вот, после очередного урока, я поймала себя на мысли, что мне ничего не мешает создать свою книгу! Тем более что я со школьной скамьи мечтала создать понятный, наглядный и доступный для каждого учебник, который поможет подготовиться к экзаменам без боли.
И я перешла от мыслей к делу: написала тексты, нашла иллюстратора, который нарисовал красивые картинки, и дизайнера, который красиво все оформил. Полгода упорного труда – и моя книга была готова! Сначала я выпустила онлайн-версию учебника, а потом накопила денег и решилась напечатать бумажный тираж.
В моей истории совпало все: знание биологии, желание написать книгу и стремление помочь ребятам, сдающим экзамены. Так и случились мои учебники по биологии.
Когда вы говорите о нехватке качественной учебной литературы, возникает вопрос: что делает ее – литературу – качественной?
Нынешние школьники и студенты – это альфа и зумеры: два поколения, которые росли в интернете и социальных сетях. Для них очень важны наглядность, простота изложения и «быстрота» потребления материала. В современных реалиях избытка информации и недостатка времени это важно учитывать.
Поэтому сегодня качественная учебная литература – это литература, написанная на «языке» читателя, то есть она ему понятна. Такая литература содержит только нужную информацию, помогая читателю экономить свое драгоценное время. Она наглядна, она современна и она интерактивна: в ней есть и иллюстрации, и тесты, и кьюар-коды с дополнительным контентом.
Этими принципами я руководствуюсь и при создании своих книг, думаю, поэтому они так нравятся ребятам. Моя цель – вернуть детям ощущение, что учиться можно с удовольствием. Поэтому в основе всех моих пособий лежит идея: делай сложное простым. Тысячи школьников думают, что биология – сложный предмет, хотя на самом деле сложным часто бывает не предмет, а подача. А биология – это легко, когда понятно.
Какие сложности ждут начинающего издателя?
В первую очередь – это ответственность! Мы с командой издаемся самостоятельно и без крупных инвесторов, поэтому вся ответственность за контроль качества, упаковку и доставку книг до читателя лежит на нас. Как и продвижение. За четыре года работы мы успели столкнуться и с «браком» от типографии, и с ростом стоимости печати и рекламы, и с хейтом от конкурентов.
Но! Издаваться самостоятельно – это то еще приключение! Создавать дизайн книги, придумывать обложку, забирать первые печатные экземпляры из типографии, упаковывать каждую книгу с любовью: ни на что не променяю все это! И да: если кому-то интересен мой путь, я описала его в своей книге «От преподавателя к автору»: со всеми подробностями и подводными камнями.
Какая из ваших книг стала настоящим бестселлером? И что нового готовите для читателей?
Наверное, главная наша звездочка – это учебник, в котором собрана вся школьная биология: на данный момент мы продали больше тридцати пяти тысяч экземпляров!
Перед экзаменами самыми популярными становятся карманные шпаргалки, по которым ребята повторяют всю информацию. Становится популярной и моя книга про писательство, в которой я – пошагово! – рассказываю, как создать свою книжку с нуля: от поиска и выбора издательства до продвижения.
И, конечно, я планирую расширять продуктовую линейку: не исключаю, что мы с командой создадим книги и по другим предметам для подготовки к экзаменам!
Текст: Денис Либстер
Фото: Яна Пашкова
