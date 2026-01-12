Читать – это модно: Яна и Мария Марковы о книжном клубе с необычным (и крайне интересным!) форматом

Концепт вашего книжного клуба отличается от многих других (не только из Самары, но и со всей России!). Вы берете не конкретное произведение, а целую тему, которая объединяет несколько литературных работ. Почему было выбрано такое направление?

Мария: Мы ученицы Литературного института имени Горького, лучшего литературного института страны, в котором учились такие писатели, как Белла Ахмадулина, Виктор Астафьев, Роберт Рождественский и Юлия Друнина. Кроме того, что литература была (и есть!) нашей страстью, нахождение в центре литературного процесса навсегда изменило его восприятие. Чем больше ты узнаешь, читаешь, знакомишься, тем больше понимаешь, что всего тебе никогда не охватить. Именно из-за внутренней тяги к литературному многообразию и кругозору мы решили сделать акцент на раскрытии темы с разных сторон, а не просто на чтении одной книги и ее обсуждении.

Яна: Книг так много! Их становится все больше. Если раньше писатели были в основном дворянами, произведения выходили не так часто, то сейчас каждый день только и успевай следить за новинками. Мы выбрали путь некоторого обзора. Книги из подборки рекомендуем участникам клуба – каждый выбирает произведение или предлагает свой вариант по заданной теме. Мы читаем в результате около шести-восьми книг к встрече, а затем обмениваемся мнениями, отзывами, критическими замечаниями.

Вы не боитесь экспериментировать с форматами?

Мария: Мы любим экспериментировать: с момента основания клуба решили идти в литературу глубже, формируя более осознанное понимание материала у участников, поэтому периодически пробуем новые формы. Это вообще моя большая страсть – смотреть на тексты под разными, иногда абсолютно оригинальными углами. Учитывая высокий уровень развитости литературного сознания русского человека, это действительно большое удовольствие. Например, мы уже пробовали читки по ролям, медленное чтение, задания с рисованием и игры.

Яна: Мы следим за всем, что происходит в мире литературы и психологии, поэтому предлагаем новые форматы в нашем клубе. Тут ведь главное – любознательность и расширение кругозора. И чтобы при этом не было скучно!

Книжный клуб Giulia Novars Reading Club скоро отметит свой первый день рождения – стартовая встреча прошла 21 января 2025 года. Давайте вспомним, каким был для клуба этот год?

Яна: Мы читали книги, играли и общались с приглашенным автором из Москвы. Но главное – мы приобрели новых друзей клуба. На первой встрече было восемь человек.