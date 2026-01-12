Читать – это модно: Яна и Мария Марковы о книжном клубе с необычным (и крайне интересным!) форматом

Собака.ru принесла сразу две хорошие новости, и то, что книжный (семейный!) клуб Giulia Novars Reading Club готовится отпраздновать свой первый день рождения в конце января – первая из них. Сооснователи проекта Яна и Мария Марковы уже продумывают идеи для новых встреч (и экспериментальных форматов!). И что это, если не вау-новость номер два?
Концепт вашего книжного клуба отличается от многих других (не только из Самары, но и со всей России!). Вы берете не конкретное произведение, а целую тему, которая объединяет несколько литературных работ. Почему было выбрано такое направление?
Мария: Мы ученицы Литературного института имени Горького, лучшего литературного института страны, в котором учились такие писатели, как Белла Ахмадулина, Виктор Астафьев, Роберт Рождественский и Юлия Друнина. Кроме того, что литература была (и есть!) нашей страстью, нахождение в центре литературного процесса навсегда изменило его восприятие. Чем больше ты узнаешь, читаешь, знакомишься, тем больше понимаешь, что всего тебе никогда не охватить. Именно из-за внутренней тяги к литературному многообразию и кругозору мы решили сделать акцент на раскрытии темы с разных сторон, а не просто на чтении одной книги и ее обсуждении.
Яна: Книг так много! Их становится все больше. Если раньше писатели были в основном дворянами, произведения выходили не так часто, то сейчас каждый день только и успевай следить за новинками. Мы выбрали путь некоторого обзора. Книги из подборки рекомендуем участникам клуба – каждый выбирает произведение или предлагает свой вариант по заданной теме. Мы читаем в результате около шести-восьми книг к встрече, а затем обмениваемся мнениями, отзывами, критическими замечаниями.
Вы не боитесь экспериментировать с форматами?
Мария: Мы любим экспериментировать: с момента основания клуба решили идти в литературу глубже, формируя более осознанное понимание материала у участников, поэтому периодически пробуем новые формы. Это вообще моя большая страсть – смотреть на тексты под разными, иногда абсолютно оригинальными углами. Учитывая высокий уровень развитости литературного сознания русского человека, это действительно большое удовольствие. Например, мы уже пробовали читки по ролям, медленное чтение, задания с рисованием и игры.
Яна: Мы следим за всем, что происходит в мире литературы и психологии, поэтому предлагаем новые форматы в нашем клубе. Тут ведь главное – любознательность и расширение кругозора. И чтобы при этом не было скучно!
Книжный клуб Giulia Novars Reading Club скоро отметит свой первый день рождения – стартовая встреча прошла 21 января 2025 года. Давайте вспомним, каким был для клуба этот год?
Яна: Мы читали книги, играли и общались с приглашенным автором из Москвы. Но главное – мы приобрели новых друзей клуба. На первой встрече было восемь человек.
Какие направления есть в книжном клубе? И как выбираются темы?
Мария: По сути, работу нашего клуба можно разделить на два направления: экспериментальное и классическое. На экспериментальных встречах мы стараемся выбирать современных или малоизвестных авторов, а на классических – обращаться к классике, но в нестандартном формате. Помимо этого, выбор в основном интуитивен и продиктован личным литературным опытом в моменте – нашим или кого-то из участников. Да, мы стараемся не только давать уже готовые темы, но и предлагать нашим участникам платформу для обсуждения и презентации интересных и необычных тем.
Уровень подготовки участников клуба может быть любым? Не мешает ли это в обсуждении? А главное – не смущает ли это самих участников?
Яна: Страхи есть, и нам открыто говорят об этом, но мы же не клуб «Что? Где? Когда?». Участник может смело сказать, что не успел прочитать какое-то произведение, да и часть встреч направлена как раз на получение знаний.
Мария: Уровень литературного сознания русского человека базово высок – это сочетание и нашей внутренней культуры, и системы образования. Поэтому даже если у участников есть какие-то сомнения по поводу уровня подготовки, не стоит переживать. Главное – желание чувствовать литературу, а «инструменты» – они обязательно придут! Среди гостей клуба нет профессиональных филологов и литературоведов на данный момент, зато есть архитекторы, бухгалтеры, юристы, инженеры, психологи и люди других, «не книжных» профессий.
За год появились ли у книжного клуба свои маленькие ритуалы и традиции? И что вам хотелось бы модернизировать до второго дня рождения Giulia Novars Reading Club?
Мария: Ритуалы… Может, пить чай? На самом деле главный ритуал – это приходить на встречи! А что касается улучшений, хотелось бы ввести встречи для детей – в конце концов, именно за детским литературным самосознанием будущее этого искусства. Хотелось бы чаще приглашать сторонних экспертов, расширять наши форматы, пробовать разные площадки и выходить на новые аудитории.
Яна: По секрету – уже подтвердили свои визиты в наш книжный клуб некоторые известные авторы (как детские, так и взрослые!). А еще в наших планах вместе с постоянными участниками объединения съездить в литературный Санкт-Петербург. И это лишь малая часть активностей – многие идеи находятся на стадии разработки.
Мария: В общем, будем продолжать наше исследование и доказывать, что литературу можно чувствовать совершенно по-разному.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Алина Тарасова
