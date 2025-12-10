Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Возможность: разгрузить (или пополнить!) домашнюю библиотеку и помочь фонду «Старость в радость» вместе с «Бутылистом»

Добрым делам – да! В воскресенье, 21 декабря, команда «Бутылиста» устраивает благотворительный книжный маркет. Все желающие могут принести в боттлшоп бумажные книги в хорошем состоянии, передать их организаторам и забрать себе домой нужные им экземпляры. Тем, кто не успеет заглянуть на сам маркет, предлагают принести книги до 20 декабря в боттлшоп или в независимый книжный «Зеленая дама». 

Собранные средства пойдут на вещи первой необходимости (и новогодние подарки!) для подопечных благотворительного фонда «Старость в радость».

Фото: Ксения Глосса

