Лекции, разборы и семинары: чем будет заниматься Мастерская поэзии «Спектр»

В четверг 20 ноября в Библиотеке № 9 начнет свою работу Мастерская поэзии «Спектр»: в ее программе увлекательные лекции с погружением в культуру прошлого, поиск ответов на самые интересные вопросы о поэзии и семинары, на которых можно будет получить разбор своего стихотворения. На первом заседании «Спектра» можно будет узнать, почему ритм считается важной частью поэзии, какие формы были популярны во время Столетней Войны и для чего греки придумали гекзаметр. Но одна из главных задач куратора проекта Валентина Воробьева – создать уютное место встречи самарских литераторов.