Здесь все свои! Что читает и бережно хранит в своей библиотеке Вячеслав Вершинин

Легко быть гениальным читателем, если ты знаком с автором книги: тогда он представляется тебе как собеседник. Ты понимаешь то, что он хотел сказать, между строк.

Григорий Рейнин, «Пластичная реальность»

Долгожданная книга великого человека Григория Рейнина – математика, психолога, доктора философии в области психологии. Григорий – мой Мастер.

Тимофей Деев, «Жизнь в мыслях и образах, сновидениях, картинках и действиях»

Автор лично подарил мне свою книгу, которая стала для меня совершенно неожиданным и очень ценным открытием.

Игорь Калинаускас, «Жить надо!»

Говоря о великих людях, хочется вспомнить недавно покинувшего нас Игоря Калинаускаса, который ушел из жизни 25 августа 2025 года. Его книга «Жить надо!» невероятным образом повлияла на меня: именно она дала мне новый жизненный смысл в начале девяностых.

Сергей Малахов, Евгения Репина, Александр Гниломедов, Йорн Шимман, Отто Вейерс, Лариса Арарипе Рэнд, «Самарский двор»

Последнее время меня занимает тема городских дворов: я много лет занимаюсь развитием пространства около своего дома. Очень горжусь этим изданием, в котором – кстати! – есть и мое интервью. Рекомендую книгу к прочтению, как и еще одно произведение Евгении Репиной «Обнадеживающий урод».

Андрей Кочетков, «Как люди берегут историю, а история людей»

Автор чудесной книги о работе с городскими пространствами и сохранении старого города – директор Музея имени Алабина, идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».

Но этот список не исключает из моей библиотеки, например, произведения Намкая Норбу, Аркадия Ровнера, Олега Бахтиярова, Джозефа Кэмпбелла, Федора Достоевского и Льва Толстого. Недавно (в пятьдесят пять лет!) я получил новый и очень успешный опыт прослушивания аудиокниги Льва Толстого «Война и мир». И это было невероятно!