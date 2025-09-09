Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Город захвачен поэзией: в Самаре представят три сборника стихов

Пятница в городе-курорте официально объявляется поэтической: в библиотеках Самары пройдут презентации трех сборников стихотворений!

В Центральной библиотеке имени Крупской будет выступать редактор «Литературной газеты» и поэт Максим Замшев. На творческой встрече он представит свою новую книгу «Незаживающее», расскажет о том, чем живет современная литература и ответит на вопросы.

Библиотека №8 приглашает на поэтическое путешествие в компании поэта из Новосибирска Юрия Татаренко. Он представит свою новую книгу «Прицепной вагон», в которой собраны пятьдесят произведений разных лет, объединенных магией железных дорог, перестуком колес и философией пути.

В Самарской областной библиотеке для молодежи свой сборник «Эхо.Беседы» представят самарские поэты: Полина Ярыгина и Вадим Сергеев. В поэтическом диалоге на неизбывные философские темы примут участие самарские поэты и писатели.

Фото: Архивы пресс-служб

