Город захвачен поэзией: в Самаре представят три сборника стихов

Пятница в городе-курорте официально объявляется поэтической: в библиотеках Самары пройдут презентации трех сборников стихотворений!
В Центральной библиотеке имени Крупской будет выступать редактор «Литературной газеты» и поэт Максим Замшев. На творческой встрече он представит свою новую книгу «Незаживающее», расскажет о том, чем живет современная литература и ответит на вопросы.
Библиотека №8 приглашает на поэтическое путешествие в компании поэта из Новосибирска Юрия Татаренко. Он представит свою новую книгу «Прицепной вагон», в которой собраны пятьдесят произведений разных лет, объединенных магией железных дорог, перестуком колес и философией пути.
В Самарской областной библиотеке для молодежи свой сборник «Эхо.Беседы» представят самарские поэты: Полина Ярыгина и Вадим Сергеев. В поэтическом диалоге на неизбывные философские темы примут участие самарские поэты и писатели.
Фото: Архивы пресс-служб
