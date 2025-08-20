Наталья Войтович: «Поэзия в Самаре развивается и очень приятно наблюдать за этим развитием и быть к нему причастным»

«Свой поэтический путь я начала с организации собственных сольных концертов и публикации сборников моих стихов. Постепенно ко мне стали поступать запросы от людей, которые тоже хотели публиковать свои стихи в печатном виде, но не знали, как это сделать, да и материала на полновесную книгу у них не хватало. Так появилась идея сделать совместный сборник: я выложила приглашение в соцсетях и начала получать стихи от поэтов. В первый раз у нас набралось семнадцать человек: первый сборник «Волжский стих» вышел в 2024 году и был презентован на крыше Станкозавода.

С той презентации прошел уже год и наша поэтическая семья выросла: мы стали проводить встречи поэтов в разных форматах, организовывать концерты и помогать начинающим поэтам проводить сольные вечера. В этот раз в сборнике «Волжский стих» собраны стихотворения более 80 человек, а сама книга выросла в объеме в пять раз. Сегодня я шаг за шагом учусь тонкостям: как правильно оформлять все юридически, как искать партнеров и где печатать тираж. Конечно, есть еще сферы, которые можно усовершенствовать, но в целом динамика положительная! Поэзия в Самаре развивается и очень приятно наблюдать за этим развитием и быть к нему причастным!»